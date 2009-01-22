Сдаём отчёты и подводим итоги: значение и основны
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15 лет назад
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В данной статье от меня требовалось подать материал об инвентаризации ровно в тех рамках, в которых она касается обслужевающего персонала компании: немного бухгалтерских навыков, немного нормативной базы, и советы из личного опыта.