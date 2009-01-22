Сдаём отчёты и подводим итоги: значение и основны

Копирайтинг
Добавлена
15 лет назад
211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В данной статье от меня требовалось подать материал об инвентаризации ровно в тех рамках, в которых она касается обслужевающего персонала компании: немного бухгалтерских навыков, немного нормативной базы, и советы из личного опыта.

Сдаём отчёты и подводим итоги: значение и основны.doc
75 КБ