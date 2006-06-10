Сделав "это", вы станете для человека идеальным

?Маленький психологический приём, который вызовет доверие у любого?

Находясь, к примеру, на деловой встрече вы хотели бы показать себя надёжным и

доверенным лицом для партнёра, и для этого вам поможет наш маленький секрет.

?Тут нет ничего сложного, для этого закажите напиток “Крем-соду”. Почему?

Всё просто:

– Он не является алкогольным напитком - вечером, в ресторане хочется всегда что-нибудь выпить, но опьянение не даст партнеру хороших впечатлений о вас;?

– Прохладно-лимонадная газировка освежит и взбодрит вас, что лучше поможет

вникнуть в тему;

?Из-за светлого розовато-желтого цвета очень похож на шампанское или белое вино, что само по себе повышает ваш статус?

Вот и весь секрет, а напиток “Крем-сода” вы можете заказать в любом из ресторанов нашей сети, как и забронировать столы на сайте:

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