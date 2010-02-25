Сегодня дан старт велоэкспедиции "Вокруг Байкала"
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14 лет назад
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http://www.gazetairkutsk.ru/2010/02/25/id9755/
В течение 43 дней будет продолжаться экспедиция «Вокруг Байкала на велосипедах». Пятеро ее участников, в числе которых только двое были в России, сегодня двинулись в путь.