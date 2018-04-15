Ресторан“Сегодня можно”- это концептуальное заведение нового формата отдыха, соединяющеегастрономические течения Европы и Азии, нетривиальные кальянные церемонии с

пенным пивным пиршеством. Разнообразное акустическое пространство ресторана

представлено музыкальной палитрой от взрывных хитов DJ-гостей до легких

релаксирующих сетов.

Дизайн зала, оформленный в стиле поп-арт, широкий ассортимент блюд и напитков,

а также профессиональный персонал, предоставляющий сервис на высшем уровне,

способствуют непринужденной атмосфере и комфортному отдыху каждого гостя.

Ресторан “Сегодня можно” - это место встречи больших компаний друзей,

проведения семейного или романтического ужина, празднования важных дат.

В дни важных спортивных событий страны, каждый гость становиться частью большой

команды болельщиков и имеет возможность созерцать прямую трансляцию события.

Для особенно важного мероприятия, ресторан предоставляет услуги талантливого

визажиста и фотографа, по предварительному заказу виновника торжества.

В “Сегодня можно” сегодня, завтра и всегда провести незабываемый вечер в

непринужденной обстановке, вкушая любимые блюда и крафтовые напитки.

Развлекайтесь, отдыхайте, веселитесь, ведь “Сегодня можно”!Главная. О насРесторан«Сегодня можно» - это укромное место отдыха посреди шумных улиц деловой

столицы, расположившееся в историческом центре Москвы на Покровском бульваре.

«Царство релакса» представлено двумя залами: основным, на 40 посадочных мест, с

монументальной барной стойкой, для шумных компаний и вечеринок, а также

VIP-комнатой для 10 человек, желающих уединиться.

Современный дизайн выполнен в loft-стиле, c соблюдением открытого пространства

и функциональности каждой из зон, дополнен комфортной мебелью и ярким

акцентирующим декором.

Основной концепцией ресторана является новаторство, уникальность и особая

уютная атмосфера, где каждый гость может приятно провести время, сытно поесть,

отведать легендарное крафтовое пиво и вкусить эксклюзивные паровые коктейли.

Гастрономическое меню ресторана представлено широким ассортиментом блюд разных

стран мира.

Ресторан «Сегодня можно», благодаря нестандартной подаче, непринужденной

обстановке, оригинальностью в деталях и вкусным сочетанием блюд является

наилучшим местом для проведения кооперативов, банкетов, тематических вечеринок,

празднования дней рождений и трансляции спортивных событий.

Облик спокойного и уютного ресторана «Сегодня можно» в дневное время, к вечеру

перевоплощается в зажигательное место. Лучшие DJ страны и звездные гости часто

становятся мощными «двигателями» вечеринок, проводимых в ресторане.

Наслаждайтесь, веселитесь, расслабляйтесь, ведь «Сегодня можно»!Меню.Кухня.БарСъестнаятрапеза ресторана «Сегодня можно» представлена широким ассортиментом блюд

традиционной, итальянской, средиземноморской и мексиканской кухни.

Широкомасштабная география кулинарных шедевров ресторана объединяет сторонников

правильного питания, истинных мясоедов, принципиальных вегетарианцев и даже

самых взыскательных гурманов.

Каждое блюдо ресторана «Сегодня можно» - это искусное произведение, созданное

командой профессиональных поваров по уникальной рецептуре и исключительно из

натуральных ингредиентов.

Основной тон меню ресторана задают горячие закуски. Особой гастрономической

гордостью является блюдо мексиканской кухни - кесадилья с грибами или курицей.

А настоящим «мужским блюдом» - оригинально приготовленные телячьи щечки.

Превосходный выбор позиций крафтового пива предлагается гостю в качестве

аперитива или напитка к основному блюду. Эксклюзивные нетривиальные пенные

напитки – это визитная карточка ресторана.

Сытый, удовлетворенный атмосферой, в хорошем настроении, полон сил и энергии –

это гость, посетивший ресторан «Сегодня можно».Паровые коктейлиПикпопулярности, среди гурманов в области кальянной культуры, охватило новое

современное течение - паровые коктейли, привнесшие в традиционные восточные

обычаи новейшие вкусовые оттенки. Это восхитительная альтернатива привычной

кальянной трапезе.

Паровые церемонии в ресторане “Сегодня можно” - это особый ритуал вкушения

ароматного парового коктейля и упоительное блаженство для вкусовых рецепторов.

Меню паровых деликатесов ресторана представлено широким ассортиментом

уникальных вкусов, их эксклюзивных сочетаний и сложных купажей. Здесь всегда

можно открыть для себя новые и нестандартные вкусовые ощущения: негу ягодной

сочности, сладость тропических фруктов, лакомство десертных блюд, пряный

темперамент специй, освежающий взрыв ментола, тепло чайных напитков и многие

другие.

Топовыми и эксклюзивными позициями паровых коктейлей в ресторане “Сегодня

можно” признаны:

- “Восхождение на Килиманджаро” всопровождении сочного микса (виноград, личи, мята);

- “Под каблуком у Феи” в ароматныхоблаках (личи, ассаи, земляника, мята);

- “Made in Siberia” - мяснаяреволюция (бекон);

- “Derzzzkaya babulya” - сдобноеугощение (булочка с корицей, ваниль, земляника, пряный чай)

- “Nonstandard” - чайная церемонияпо-новому (молочный улун, грейпфрут).

Каждый из представленных коктейлей для парения отличается высоким качеством

ингредиентов и профессиональной заправкой.

Опытные мастера парового искусства ресторана “Сегодня можно” внимательно следят

за процедурой парения и регулярно производят замену углей. Паровыми

инструментами выступают премиальные кальянные приборы качественной сборки, от

популярных торговых марок: египетские Khalil Mamon, оригинальные деревянные

Woody из Германии, легендарные Pharaon, элитные стеклянные Tample и надежные

немецкие Emy.

Сеанс парового вкушения в ресторане “Сегодня можно” - это истинный релакс, в

сопровождении шедевров гастрономического искусства и приятной уютной атмосферы.

Грамотно спроектированная система вентиляции в ресторане позволяет каждому

гостю насладиться паровой трапезой без примеси посторонних ароматов и обильных

туманных облаков.

Откройте для себя паровое царство вкуса, ведь “Сегодня можно” все!Kraft.Beer&PabСмелымтечением в пивной культуре является результат сочетания старых методов,

творческой самореализации и новых технологий – крафтовое пиво.

Уникальное меню крафтового пива ресторана «Сегодня можно» представлено

разнообразными вариациями приготовления, вобравших традиции пивоварения и

многолетний опыт нескольких стран мира. Широкомасштабная география технологий

пивоварения пенного напитка ресторана «Сегодня можно» охватывает навыки лучших

пивоваров Бельгии, Германии, Чехии, Великобритании.

Каждый пивной продукт нашего ресторана - это редкий и неповторимый эликсир,

приготовленный по особой рецептуре. В пивном «арсенале» ресторана, помимо

классических версий, есть действительно авангардные пенные напитки с

неповторимым купажом и тонким привкусом карамели, пряных специй, апельсиновой

цедры или горького шоколада.

Особой гордостью среди представленного пива ресторана «Сегодня можно» является

плотный Celebration Stout, легкий Rodenbach Grand Cru и Weihenstephan Vitus, с

обволакивающим послевкусием.

Пивная трапеза в ресторане «Сегодня можно» – это потрясающая возможность

отправиться в незабываемое путешествие в «Мир пивного вкуса и аромата».

Пивоманы всех стран объединяйтесь в ресторане «Сегодня можно»!Спорт-timeСтаньтесвидетелем главных спортивных событий в ресторане “Сегодня можно”!

История появления спорт-баров уходит своими корнями еще далекие древние

времена, когда в 1 веке до нашей эры, на территории Британской земли, был

открыт первый тематический мужской бар для обсуждения спортивных мероприятий за

кружкой хмельного напитка. Менялись события, “боевые” герои, виды спорта, шло

время. Но сегодня, как и раньше, созерцание спортивных событий страны в

окружении единомышленников, сопровождающееся волнующей беседой, гастрономической

трапезой и стуком пивных бокалов “За победу”, являются популярными и не менее

важными, чем обычные житейские мужские дела!

Ресторан “Сегодня можно” открывает свои двери всем фанатам и представителям

прекрасного “Мира спорта”. В дни важных спортивных событий страны и всего мира,

уютная атмосфера ресторана “Сегодня можно” превращается в бушующие пространство

оглушительного восторга, волнующих обсуждений и непередаваемых эмоций.

Широкоформатные экраны и качественное звуковое оформление ресторана “Сегодня

можно” создают иллюзию присутствия на спортивном событии. Каждый гость

ресторана становится частью большой команды болельщиков, а его зал - основной

трибуной. Аппетитные блюда ресторана “Сегодня можно” и свежайшее крафтовое пиво

- “вкусный” бонус при просмотре спортивных состязаний.

Здесь никто не попросит прикрутить звук или вести себя скромнее, когда в мире

миллионы людей наблюдают за важнейшим броском в баскетбольное кольцо, решающим

“голом” в футбольной жизни, революционным пусканием хоккейной шайбы, роковым

бойцовским ударом или новым мировым рекордом, ведь “Сегодня можно”! Art-пространствоArt-пространстворесторана «Сегодня можно» - это потрясающая возможность реализовать свои

профессиональные навыки или творческие способности: открыть дизайнерскую

выставку или представить персональную художественную биеннале,

продемонстрировать свои вокальные данные или достижения в музыке, провести

тренинг по психологии или парикмахерский мастер-класс, организовать

мини-чемпионат по шахматам или продемонстрировать иные свои таланты и

поделиться опытом с другими.

Уютная атмосфера и комфортная мебель, вкусные блюда и закуски, широкоформатные

экраны и качественное звуковое оформление ресторана «Сегодня можно» - это

веские аргументы для выбора ресторана в качестве места проведения события, а

сервис высшего уровня и квалифицированный персонал ресторана – это грамотные

ассистенты «главнокомандующего» мероприятием.

Виртуозными талантами ресторана «Сегодня можно» уже стали профессиональный

фотограф и искусный мастер визажа, которые, по предварительной договоренности и

по случаю особой даты или торжественного события, могут создать потрясающие

фото-образы и нанести восхитительный макияж виновникам торжества и всем

приглашенным.

Пора смело открывать свои таланты, ведь «Сегодня можно»!Тематические вечеринки. Dj + шоу-программыУютнаяи спокойная атмосфера ресторана «Сегодня можно» в дневное время, вечером

превращается в территорию зажигательных вечеринок, роковых девичников и

конспиративных мальчишников, тематических party и музыкальных тусовок.

Тематическое «меню» шоу-программ ресторана «Сегодня можно» довольно широко и

оригинально, начиная от пивных, пижамных и пиратских вечеринок до байкерских,

шпионских и кубинских «сейшн». Каждый гость в ресторане «Сегодня можно» имеет

шанс стать супергероем, космонавтом, мафиози, хиппи, голливудским актером или

арабским шейхом.

Гордостью ресторана и первопричиной веселого времяпровождения являются

талантливые DJ, способные своими «взрывными» треками удивить даже самых

требовательных музыкальных гурманов.

Персонал ресторана до мелочей продумывает каждую тематическую вечеринку и

создает необыкновенную атмосферу, где каждый гость чувствует себя свободно и

расслабленно. Создать уникальный образ, соответствующий теме вечера или

запечатлеть событие помогут мастера визажа и фотографии (по предварительной

договоренности).

Ресторан «Сегодня можно» предлагает сотрудничество дистрибьюторам и

производителям напитков или пищевой продукции, с целью проведения рекламной

компании. «Умная» реклама и «сарафанное радио» – лучшие двигатели продукции!

Будьте «в теме» и станьте неотъемлемой частью эпицентра ночной жизни в

ресторане «Сегодня можно»!

Банкеты. МероприятияРесторан«Сегодня можно» - это территория уютной атмосферы, уникальных крафтовых пенных

напитков, изысканных блюд и качественного сервиса. Незабываемо провести день

рождения, устроить корпоративный вечер или отметить годовщину свадьбы на высшем

уровне в ресторане «Сегодня можно» можно всегда!

По этому случаю ресторан «Сегодня можно» к услугам гостей предоставляет два

комфортабельных зала:

- основной на 40 посадочных мест, где гости могут устроить масштабное

праздничное застолье;

- VIP-зал на 10 посадочных мест, для ценителей камерной атмосферы и уединения.

Для виновников торжества ресторан «Сегодня можно» приготовил особый подарок –

скидку в размере 20% на все меню. Именинник может воспользоваться скидкой на

протяжении 7 дней до официальной даты события и 7 дней после.

Профессиональные мастера визажа и фотографии на базе ресторана, по

предварительной договоренности, могут провести тематическую фотосессию и

создать восхитительный образ каждому гостю.

Преимуществами ресторана «Сегодня можно» по случаю празднования особенных дат и

событий являются:

- удобное месторасположение ресторана;

- комфортное размещение гостей за одним общим столом или несколькими столами;

- широкий выбор блюд и напитков;

- качественное музыкальное оформление;

- квалифицированный персонал;

- наличие гибкой системы скидок и специальных предложений.

Будьте в центре внимания, хорошо проводите время в компании, отдыхайте и

наслаждайтесь, ведь «Сегодня можно» все, особенно если Вы – причина праздника!Ресторан “Сегодня можно” - это концептуальное заведение нового формата отдыха, соединяющее гастрономические течения Европы и Азии, нетривиальные кальянные церемонии с пенным пивным пиршеством. Разнообразное акустическое пространство ресторана представлено музыкальной палитрой от взрывных хитов DJ-гостей до легких релаксирующих сетов.

Дизайн зала, оформленный в стиле поп-арт, широкий ассортимент блюд и напитков, а также профессиональный персонал, предоставляющий сервис на высшем уровне, способствуют непринужденной атмосфере и комфортному отдыху каждого гостя.

Ресторан “Сегодня можно” - это место встречи больших компаний друзей, проведения семейного или романтического ужина, празднования важных дат.

В дни важных спортивных событий страны, каждый гость становиться частью большой команды болельщиков и имеет возможность созерцать прямую трансляцию события.

Для особенно важного мероприятия, ресторан предоставляет услуги талантливого визажиста и фотографа, по предварительному заказу виновника торжества.

В “Сегодня можно” сегодня, завтра и всегда провести незабываемый вечер в непринужденной обстановке, вкушая любимые блюда и крафтовые напитки.

Развлекайтесь, отдыхайте, веселитесь, ведь “Сегодня можно”!

http://prntscr.com/i86zn6 Главная. О нас

Ресторан «Сегодня можно» - это укромное место отдыха посреди шумных улиц деловой столицы, расположившееся в историческом центре Москвы на Покровском бульваре. «Царство релакса» представлено двумя залами: основным, на 40 посадочных мест, с монументальной барной стойкой, для шумных компаний и вечеринок, а также VIP-комнатой для 10 человек, желающих уединиться.

Современный дизайн выполнен в loft-стиле, c соблюдением открытого пространства и функциональности каждой из зон, дополнен комфортной мебелью и ярким акцентирующим декором.

Основной концепцией ресторана является новаторство, уникальность и особая уютная атмосфера, где каждый гость может приятно провести время, сытно поесть, отведать легендарное крафтовое пиво и вкусить эксклюзивные паровые коктейли.

Гастрономическое меню ресторана представлено широким ассортиментом блюд разных стран мира.

Ресторан «Сегодня можно», благодаря нестандартной подаче, непринужденной обстановке, оригинальностью в деталях и вкусным сочетанием блюд является наилучшим местом для проведения кооперативов, банкетов, тематических вечеринок, празднования дней рождений и трансляции спортивных событий.

Облик спокойного и уютного ресторана «Сегодня можно» в дневное время, к вечеру перевоплощается в зажигательное место. Лучшие DJ страны и звездные гости часто становятся мощными «двигателями» вечеринок, проводимых в ресторане.

Наслаждайтесь, веселитесь, расслабляйтесь, ведь «Сегодня можно»!

http://prntscr.com/iacvev Меню.Кухня.Бар

Съестная трапеза ресторана «Сегодня можно» представлена широким ассортиментом блюд традиционной, итальянской, средиземноморской и мексиканской кухни. Широкомасштабная география кулинарных шедевров ресторана объединяет сторонников правильного питания, истинных мясоедов, принципиальных вегетарианцев и даже самых взыскательных гурманов.

Каждое блюдо ресторана «Сегодня можно» - это искусное произведение, созданное командой профессиональных поваров по уникальной рецептуре и исключительно из натуральных ингредиентов.

Основной тон меню ресторана задают горячие закуски. Особой гастрономической гордостью является блюдо мексиканской кухни - кесадилья с грибами или курицей. А настоящим «мужским блюдом» - оригинально приготовленные телячьи щечки.

Превосходный выбор позиций крафтового пива предлагается гостю в качестве аперитива или напитка к основному блюду. Эксклюзивные нетривиальные пенные напитки – это визитная карточка ресторана.

Сытый, удовлетворенный атмосферой, в хорошем настроении, полон сил и энергии – это гость, посетивший ресторан «Сегодня можно».

http://prntscr.com/iac0my Паровые коктейли

Пик популярности, среди гурманов в области кальянной культуры, охватило новое современное течение - паровые коктейли, привнесшие в традиционные восточные обычаи новейшие вкусовые оттенки. Это восхитительная альтернатива привычной кальянной трапезе.

Паровые церемонии в ресторане “Сегодня можно” - это особый ритуал вкушения ароматного парового коктейля и упоительное блаженство для вкусовых рецепторов.

Меню паровых деликатесов ресторана представлено широким ассортиментом уникальных вкусов, их эксклюзивных сочетаний и сложных купажей. Здесь всегда можно открыть для себя новые и нестандартные вкусовые ощущения: негу ягодной сочности, сладость тропических фруктов, лакомство десертных блюд, пряный темперамент специй, освежающий взрыв ментола, тепло чайных напитков и многие другие.

Топовыми и эксклюзивными позициями паровых коктейлей в ресторане “Сегодня можно” признаны:

- “Восхождение на Килиманджаро” в сопровождении сочного микса (виноград, личи, мята);

- “Под каблуком у Феи” в ароматных облаках (личи, ассаи, земляника, мята);

- “Made in Siberia” - мясная революция (бекон);

- “Derzzzkaya babulya” - сдобное угощение (булочка с корицей, ваниль, земляника, пряный чай)

- “Nonstandard” - чайная церемония по-новому (молочный улун, грейпфрут).

Каждый из представленных коктейлей для парения отличается высоким качеством ингредиентов и профессиональной заправкой.

Опытные мастера парового искусства ресторана “Сегодня можно” внимательно следят за процедурой парения и регулярно производят замену углей. Паровыми инструментами выступают премиальные кальянные приборы качественной сборки, от популярных торговых марок: египетские Khalil Mamon, оригинальные деревянные Woody из Германии, легендарные Pharaon, элитные стеклянные Tample и надежные немецкие Emy.

Сеанс парового вкушения в ресторане “Сегодня можно” - это истинный релакс, в сопровождении шедевров гастрономического искусства и приятной уютной атмосферы.

Грамотно спроектированная система вентиляции в ресторане позволяет каждому гостю насладиться паровой трапезой без примеси посторонних ароматов и обильных туманных облаков.

Откройте для себя паровое царство вкуса, ведь “Сегодня можно” все!

http://prntscr.com/i96mq7 Kraft.Beer&Pab

Смелым течением в пивной культуре является результат сочетания старых методов, творческой самореализации и новых технологий – крафтовое пиво.

Уникальное меню крафтового пива ресторана «Сегодня можно» представлено разнообразными вариациями приготовления, вобравших традиции пивоварения и многолетний опыт нескольких стран мира. Широкомасштабная география технологий пивоварения пенного напитка ресторана «Сегодня можно» охватывает навыки лучших пивоваров Бельгии, Германии, Чехии, Великобритании.

Каждый пивной продукт нашего ресторана - это редкий и неповторимый эликсир, приготовленный по особой рецептуре. В пивном «арсенале» ресторана, помимо классических версий, есть действительно авангардные пенные напитки с неповторимым купажом и тонким привкусом карамели, пряных специй, апельсиновой цедры или горького шоколада.

Особой гордостью среди представленного пива ресторана «Сегодня можно» является плотный Celebration Stout, легкий Rodenbach Grand Cru и Weihenstephan Vitus, с обволакивающим послевкусием.

Пивная трапеза в ресторане «Сегодня можно» – это потрясающая возможность отправиться в незабываемое путешествие в «Мир пивного вкуса и аромата».

Пивоманы всех стран объединяйтесь в ресторане «Сегодня можно»!

http://prntscr.com/i89dpr Спорт-time

Станьте свидетелем главных спортивных событий в ресторане “Сегодня можно”!

История появления спорт-баров уходит своими корнями еще далекие древние времена, когда в 1 веке до нашей эры, на территории Британской земли, был открыт первый тематический мужской бар для обсуждения спортивных мероприятий за кружкой хмельного напитка. Менялись события, “боевые” герои, виды спорта, шло время. Но сегодня, как и раньше, созерцание спортивных событий страны в окружении единомышленников, сопровождающееся волнующей беседой, гастрономической трапезой и стуком пивных бокалов “За победу”, являются популярными и не менее важными, чем обычные житейские мужские дела!

Ресторан “Сегодня можно” открывает свои двери всем фанатам и представителям прекрасного “Мира спорта”. В дни важных спортивных событий страны и всего мира, уютная атмосфера ресторана “Сегодня можно” превращается в бушующие пространство оглушительного восторга, волнующих обсуждений и непередаваемых эмоций.

Широкоформатные экраны и качественное звуковое оформление ресторана “Сегодня можно” создают иллюзию присутствия на спортивном событии. Каждый гость ресторана становится частью большой команды болельщиков, а его зал - основной трибуной. Аппетитные блюда ресторана “Сегодня можно” и свежайшее крафтовое пиво - “вкусный” бонус при просмотре спортивных состязаний.

Здесь никто не попросит прикрутить звук или вести себя скромнее, когда в мире миллионы людей наблюдают за важнейшим броском в баскетбольное кольцо, решающим “голом” в футбольной жизни, революционным пусканием хоккейной шайбы, роковым бойцовским ударом или новым мировым рекордом, ведь “Сегодня можно”!

http://prntscr.com/i95x5r

Art-пространство

Art-пространство ресторана «Сегодня можно» - это потрясающая возможность реализовать свои профессиональные навыки или творческие способности: открыть дизайнерскую выставку или представить персональную художественную биеннале, продемонстрировать свои вокальные данные или достижения в музыке, провести тренинг по психологии или парикмахерский мастер-класс, организовать мини-чемпионат по шахматам или продемонстрировать иные свои таланты и поделиться опытом с другими.

Уютная атмосфера и комфортная мебель, вкусные блюда и закуски, широкоформатные экраны и качественное звуковое оформление ресторана «Сегодня можно» - это веские аргументы для выбора ресторана в качестве места проведения события, а сервис высшего уровня и квалифицированный персонал ресторана – это грамотные ассистенты «главнокомандующего» мероприятием.

Виртуозными талантами ресторана «Сегодня можно» уже стали профессиональный фотограф и искусный мастер визажа, которые, по предварительной договоренности и по случаю особой даты или торжественного события, могут создать потрясающие фото-образы и нанести восхитительный макияж виновникам торжества и всем приглашенным.

Пора смело открывать свои таланты, ведь «Сегодня можно»!

http://prntscr.com/i9wzsl Тематические вечеринки. Dj + шоу-программы

Уютная и спокойная атмосфера ресторана «Сегодня можно» в дневное время, вечером превращается в территорию зажигательных вечеринок, роковых девичников и конспиративных мальчишников, тематических party и музыкальных тусовок.

Тематическое «меню» шоу-программ ресторана «Сегодня можно» довольно широко и оригинально, начиная от пивных, пижамных и пиратских вечеринок до байкерских, шпионских и кубинских «сейшн». Каждый гость в ресторане «Сегодня можно» имеет шанс стать супергероем, космонавтом, мафиози, хиппи, голливудским актером или арабским шейхом.

Гордостью ресторана и первопричиной веселого времяпровождения являются талантливые DJ, способные своими «взрывными» треками удивить даже самых требовательных музыкальных гурманов.

Персонал ресторана до мелочей продумывает каждую тематическую вечеринку и создает необыкновенную атмосферу, где каждый гость чувствует себя свободно и расслабленно. Создать уникальный образ, соответствующий теме вечера или запечатлеть событие помогут мастера визажа и фотографии (по предварительной договоренности).

Ресторан «Сегодня можно» предлагает сотрудничество дистрибьюторам и производителям напитков или пищевой продукции, с целью проведения рекламной компании. «Умная» реклама и «сарафанное радио» – лучшие двигатели продукции!

Будьте «в теме» и станьте неотъемлемой частью эпицентра ночной жизни в ресторане «Сегодня можно»!

http://prntscr.com/i9xgfd Банкеты. Мероприятия

Ресторан «Сегодня можно» - это территория уютной атмосферы, уникальных крафтовых пенных напитков, изысканных блюд и качественного сервиса. Незабываемо провести день рождения, устроить корпоративный вечер или отметить годовщину свадьбы на высшем уровне в ресторане «Сегодня можно» можно всегда!

По этому случаю ресторан «Сегодня можно» к услугам гостей предоставляет два комфортабельных зала:

- основной на 40 посадочных мест, где гости могут устроить масштабное праздничное застолье;

- VIP-зал на 10 посадочных мест, для ценителей камерной атмосферы и уединения.

Для виновников торжества ресторан «Сегодня можно» приготовил особый подарок – скидку в размере 20% на все меню. Именинник может воспользоваться скидкой на протяжении 7 дней до официальной даты события и 7 дней после.

Профессиональные мастера визажа и фотографии на базе ресторана, по предварительной договоренности, могут провести тематическую фотосессию и создать восхитительный образ каждому гостю.

Преимуществами ресторана «Сегодня можно» по случаю празднования особенных дат и событий являются:

- удобное месторасположение ресторана;

- комфортное размещение гостей за одним общим столом или несколькими столами;

- широкий выбор блюд и напитков;

- качественное музыкальное оформление;

- квалифицированный персонал;

- наличие гибкой системы скидок и специальных предложений.

Будьте в центре внимания, хорошо проводите время в компании, отдыхайте и наслаждайтесь, ведь «Сегодня можно» все, особенно если Вы – причина праздника!