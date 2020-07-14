Сео-статья, водосточные системы

Сео-статья для сайта магазина кровельных материалов. Работа выполнена по точно по ТЗ заказчика:1. Текст должен быть написан простым языком, легко читаться. Статья должна полностью раскрыть тему.1.1 После "водосточные системы profil" вставить анкор (тут, по ссылке, подробнее, перейти на сайт, источник, смотрите здесь, и т.д. - выделить жирным).1.2. В конце обязательно выводы и рекомендации по данном товару.2. Ключевые слова равномерно по тексту, желательно без склонения"(выделить жирным).3. Все ключевые слова в тексте должны повторяться дважды.4. В первом предложении в начале статьи обязательно разместить ключевое слово, так же в последнем абзаце.5. Использование названия компании по тексту 1-2 раза.6. В тексте должен присутствовать список.8. Разместить ключевые слова в заголовках.7. Количество заголовков:- заголовок h1 - 1 шт (+/- 50 знаков);- заголовок h2 - 2-4 шт (+/- 50 знаков).