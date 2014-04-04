Щетки для мойки. Мыть или нет двигатель?

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В настоящее время практически все автомойки, кроме основногоперечня услуг могут предложить мойку двигателя за сравнительно приемлемую цену.
Если не брать в расчет случай когда человек, абсолютно не разбирающийся в
машинах пытается добраться до самых труднодоступных мест в двигателе автомобиля
щеткой, пусть даже телескопической, то на первый взгляд, процедура мойки
довольно проста.