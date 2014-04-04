Щетки для мойки. Мыть или нет двигатель?

http://vitol.com.ua/index.php?section=3&group=97&id=241

В настоящее время практически все автомойки, кроме основногоперечня услуг могут предложить мойку двигателя за сравнительно приемлемую цену.

Если не брать в расчет случай когда человек, абсолютно не разбирающийся в

машинах пытается добраться до самых труднодоступных мест в двигателе автомобиля

щеткой, пусть даже телескопической, то на первый взгляд, процедура мойки

довольно проста.