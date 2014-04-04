Щетки и современные воздушные фильтры

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...вследствие прогресса появились и новые требования к эксплуатационным характеристикам фильтров, их элементов и других автокомпонентов.

Поговорим сейчас о воздушных фильтрах. К сожалению, пыли на отечественных дорогах, особенно проселочных не убавилось..