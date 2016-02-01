Широкая имитация бруса из качественной древесины

Приверженцывысоких экологических стандартов для внешней и внутренней отделки строительных

поверхностей, без сомнения, выбирают качественную натуральную древесину, для

которой свойственны привлекательные для человека естественные формы, уникальные

физико-технические характеристики в плане эстетико-декоративного потенциала, звуко

и теплоизоляции, долговечности и взаимозаменяемости. Возможностисовременного высокотехнологичного производства позволили создавать идеальную

имитацию бруса на базе природного древесного сырья. При этом имитационный

материал не только полностью сохраняет все эксплуатационные характеристики базовой

древесины, но и приобретает ряд преимущественных свойств, благодаря чему отделочные

изделия в виде имитации под брус на основе высококачественной цельной древесины

классифицируются, как чрезвычайно устойчивый к деформациям и агрессивным

средам, экономичный, экологичный, технологичный современный отделочный

стройматериал. Визуально и по физико-техническим показателям, вид бруса с имитацией под лиственницу – этоидеальная иллюзия поверхности, выполненной из цельной древесины лиственницы.