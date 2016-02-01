Широкая имитация бруса из качественной древесины

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Приверженцывысоких экологических стандартов для внешней и внутренней отделки строительных
поверхностей, без сомнения, выбирают качественную натуральную древесину, для
которой свойственны привлекательные для человека естественные формы, уникальные
физико-технические характеристики в плане эстетико-декоративного потенциала, звуко
и теплоизоляции, долговечности и взаимозаменяемости. Возможностисовременного высокотехнологичного производства позволили создавать идеальную
имитацию бруса на базе природного древесного сырья. При этом имитационный
материал не только полностью сохраняет все эксплуатационные характеристики базовой
древесины, но и приобретает ряд преимущественных свойств, благодаря чему отделочные
изделия в виде имитации под брус на основе высококачественной цельной древесины
классифицируются, как чрезвычайно устойчивый к деформациям и агрессивным
средам, экономичный, экологичный, технологичный современный отделочный
стройматериал. Визуально и по физико-техническим показателям, вид бруса с имитацией под лиственницу – этоидеальная иллюзия поверхности, выполненной из цельной древесины лиственницы.