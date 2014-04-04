Шланги для компрессора и человеческая смекалка

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10 лет назад
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Когда немецкий ученый-физик Герике смог изготовитьпростенький воздушный насос с одной степенью сжатия, это изобретение было встречено на ура.

Компрессоры как воздух, требовались в горнорудной промышленности и металлургии.

Именно воздух они и должны были без устали качать в глубокие шахты и доменные печи.

33_Шланги для компрессора и человеческая смекалка.doc
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