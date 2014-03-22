Интернет-магазинштор (на главную)

Естьочень много причин, по которым люди меняют или покупают ноВые шторы. Наверное,

самая главная из них – это проведение ремонта, после которого старые шторы

могут не вписаться в новую дизайнерскую концепцию помещения.

Однаконе менее важной и интересной причиной для покупки штор является создание

индивидуального стиля комнаты с использованием эксклюзивного дизайна и

изысканных материалов. В этом Вам поможет наш интернет-магазин штор, вкотором Вы сможете найти широкий ассортимент продукции различного вида и

назначения. Просмотрев наш каталог, Вы найдете много интересного для себя – от

легких невесомых прозрачных гардин до роскошных полноразмерных штор,

изготовленных из дорогих материалов.

Внашем интернет-магазине всегда присутствует большой Выбор штор для кухни. Здесь

Вы сможете купить тюль для кухни,который обладает спокойным классическим дизайном, и превосходно подходит к

любому стилю кухни. Вы сможете подобрать подходящие шторы и гардины, обладающие

интересующим Вас цветом и рисунком. Поэтому, если Вы хотите приобрести обновку

для своей кухни, готовый тюль купитьВы всегда сможете в нашем магазине.

Еслиже в данный момент вас интересуют шторыдля гостиной, их Вы также сможете найти в каталоге нашего интернет-магазина.Здесь представлены комплекты штор, изготовленные из качественных материалов,

отличающиеся изысканным стилем и оригинальными рисунками. В данном разделе Вы

можете купить готовые шторы для гостиной в виде комплектов, дополненныхгардинами.

Однойиз оригинальных разновидностей полноразмерных штор являются светонепроницаемые шторы блэкаут. Ониизготавливаются из плотного материала, не пропускающего свет – как солнечный,

так и искусственный. Это означает, что при использовании данных штор, днем Вы

сможете защититься от солнечных лучей, проникающих в помещение, а в темное

время суток – предотвратить проникновение искусственного света наружу и

обеспечить максимальную защиту от любопытных глаз.

И,конечно же, наш магазин предоставляет Вам уникальную возможность – фотошторы купить в интернете теперьможно очень легко, просто Выбрав их из нашего каталога. Эта разновидность штор

– настоящее произведение искусства, сочетающее эффективную защиту от света и

прекрасную картину. Если Вы хотите приобрести фотошторы интернет магазин станет для Вас идеальным вариантом, где Высможете легко и быстро Выбрать необходимый рисунок.

ШТОРЫДЛЯ ГОСТИНОЙ

Гардина Wisan5861

Даннаягардина представляет собой необычное сочетание яркого рисунка фиолетового цвета

и серебристой осноВы. Гардина Выполнена в полноразмерном формате, то есть в

развернутом состоянии ниспадает до пола, образуя вертикальные волнистые

складки. Она отлично сочетается с минималистическим интерьером в восточном

стиле, подчеркивая утонченность его простой красоты. Если Вы пожелаете купить гардину Wisan 5861 для гостиной, Высможете придать Вашему дому изысканный и неповторимый стиль.

Комплектштор Wisan 5740 Aniela

Этотизысканный набор легких прозрачных гардин станет настоящим украшением Вашей

гостиной. Выполненные в спокойном классическом стиле, они прекрасно сочетаются

с интерьером любого стиля. Простой узор белого цвета, а также кружевные оборки,

расположенные на кромках гардин, подчеркивают их легкую и нежную красоту. При

необходимости эти свободно ниспадающие гардины могут быть собраны специальными

подвязками, позволяющими открыть доступ к нижней части окна. Наш

интернет-магазин позволит Вам купитькомплект штор Wisan 5740 Aniela без проблем и промедлений.

ШТОРЫДЛЯ КУХНИ

Вуаль для кухниWisan 0626 Cecylia

Даннаягардина неспроста называется вуалью. Она изготовлена из тончайшей прозрачной

ткани, которая обеспечивает хороший обзор даже при многослойном перекрытии,

которое она обеспечивает в развернутом состоянии. Вуаль состоит из трех

треугольных частей – двух углоВых и центральной, которые в совокупности

оставляют в нижней части два небольших открытых участка. Купить вуаль для кухни Wisan 0626 Cecylia, идеально сочетающуюся склассическим дизайном кухни, Вы сможете в нашем интернет-магазине.

ШТОРЫДЛЯ ДЕТСКОЙ

Фотошторы в детскуюВ деревне

Мыпредлагаем Вашему вниманию уникальное предложение – фотошторы для детской.

Данная модель имеет рисунок «В деревне», изображающий сельский пейзаж – холмы,

деревце и забор, около которого растут цветы и тыкВы. Фотошторы – это отличный

способ наполнить комнату ребенка яркими красками, создав из штор нечто большее,

чем просто защиту от солнечного света. Решение купить фотошторы в детскую В деревне неминуемо возникает у каждого,кто представляет реакцию ребенка на эту яркую и веселую картину.

ФОТОШТОРЫ

Фотошторы длякухни Дорога

Фотошторы– это оригинальный вариант для украшения Вашего дома. Купить фотошторы для кухни Дорога можно не только для того, чтобызащитить помещение от солнечного света, но и визуально расширить его. На

картине изображен пейзаж Юга Северной Америки – пустыня, плоские горы, и шоссе,

уходящее вдаль. Рисунок создает иллюзию бесконечности пространства, что

позволяет создать эффект расширения пространства. Это особенно важно для

небольших помещениях, плотно обставленным мебелью, к которым обычно и принадлежит кухня.

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕШТОРЫ

Портьеры W075блэкаут

ЕслиВы хотите полностью защитить свою комнату от проникновения солнечных лучей,

идеальным вариантом для вас будет купитьпортьеры W075 блэкаут. Изготовленные из особо плотного материала, они нетолько препятствуют проникновению в помещение солнечных лучей в светлое время

суток, но и не позволяют проникать наружу искусственному свету, защищая Ваш дом

от любопытных глаз. Комплект состоит из портьеры бежевого цвета с ярко Выраженными

волнообразными складками и полупрозрачной кружевной гардины.

ТЮЛЬ

Гардина-тюль Wisan5896 Радуга

Тюль– это классический материал, из которого чаще всего изготавливаются

полупрозрачные гардины. Купитьгардину-тюль Wisan 5896 Радуга будет идеальным решением для придания Вашемудому неповторимой красоты. Она состоит из нескольких частей, имеющих различную

окраску. За счет этого Ваша комната становится яркой и приобретает особую

атмосферу праздника и веселья. Гардина-тюль Wisan 5896 Радуга хорошо подойдет

для оформления различных помещений – от гостиной до кухни или детской.

НИТЯНЫЕШТОРЫ

Штора из нитейHaft 46880/250

Штораиз нитей – это оригинальное и функциональное средство для защиты Вашего дома от

солнечных лучей. Будучи полностью раскрытой, штора пропускает лишь небольшую

часть света в виде отдельных лучей, формирующих яркие пятна, перебегающие по

поверхностям при малейшем колебании штор. Такая игра света и тени создает в

комнате волшебное настроение, радующее всех присутствующих в ней. Для того,

чтобы наполнить свой дом неповторимым мерцанием бликов солнечного света, Вы

можете купить штору из нитей Haft46880/250.

ШТОРЫ-ЛАПША

Гардина-лапшаWisan 3330 Зебра

Гардина-лапшаWisan 3330 Зебра – это оригинальный вариант оформления Вашего дома. Созданная

из тонких полос синтетического материала, она колеблется при малейшем дуновении

ветерка, создавая эффект движения рисунка. Рисунок гардины изображает двух

зебр, силуэты которых белым цветом прорисованы на прозрачной части. Слева

расположена более плотная часть, на которой нанесен рисунок шкуры зебры,

состоящий из белых полос, нанесенных на прозрачную ткань. Купить гардину-лапшу Wisan 3330 Зебра станет для вас идеальнымвариантом оригинального оформления дома.