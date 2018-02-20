Специальные шторы для автомоек и автосервисов можно приобрести в компании Tent For You. Мы изготавливаем такие шторы по индивидуальным размерам заказчика. Производство пвх изделий занимает у нас от 1 дня. Для этого нужно будет оформить и оплатить заказ, вызвать замерщика, для определения точных размеров необходимых пвх изделий.Шторы пвх для автомоек

Такие шторы отлично моются, являются водонепроницаемыми, не дают пристать грязи и пыли, долгое время сохраняют первоначальный вид и свойства. Шторы пвх для автомоек представляют собой мягкие стены, способные сохранять тепло, разделять помещения различного назначения, препятствовать проникновению грязи и пыли.

Такие шторы могут быть непрозрачными и прозрачными, в зависимости от назначения. Для изготовления штор применяется прочная ткань пвх, которая соединяется методом тепловой сварки.Свойства пвх штор для автомоек и автосервисов1. Могут иметь различную степень прозрачности2. Большие полотна изготавливаются посредством тепловой сварки3. Стойки даже к большим напорам воды, отлично моются4. Широкая цветовая гамма - 14 вариантов цвета5. Отталкивают грязь и пыль6. Отлично сохраняют температуру в помещении даже в зимнее время7. Не мешают проходу, проезду8. Защищают соседние полосы от брызгКупить шторы пвх для автомойки

Быстро купить шторы пвх для автомойки, или заказать изготовление штор по индивидуальным размерам, Вы сможете на нашем сайте. Позвоните менеджеру для консультации по заказу, или свяжитесь с нами через форму обратной связи. Наши специалисты быстро рассчитают стоимость заказа, а замерщик оперативно прибудет на объект для уточнения размеров изделия и его назначения. Купить шторы пвх для автосервисов и автомоек по выгодным ценам

В нашей компании Вы сможете приобрести любые партии пвх изделий по индивидуальным размерам. Чем больше размер заказа, тем выгоднее будет стоимость одного изделия. Мы гарантируем оперативное выполнение заказов на любые партии продукции.Гарантия и сервисДля производства пвх изделий мы используем качественное полотно одного из ведущих мировых производителей этой отрасли. Мы даем гарантию на всю продукцию 12 месяцев, а также осуществляем бесплатное сервисное обслуживание в течение гарантийного срока. У нас также есть услуги ремонта продукции по окончании гарантийного срока.Закажите шторы пвх для автомоек и автосервисов и их монтаж на объекте в Tent For You!

Мы подарим гарантию на 12 месяцев и бесплатное гарантийное обслуживание.