Система PROMT Professional 7.0

PROMT Professional 7.0 – система, которая позволяет решить любые, связанные с обработкой многоязычных информационных потоков, задачи. Это приведет к большей эффективности всех, предполагающих коммуникацию на иностранных языках, бизнес-процессов в современном офисе. Оптимальна для использования в средних и крупных компаниях и государственных учреждениях.