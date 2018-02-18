Системы управления контролем доступа

Как можно одной фразой окрестить видеодомофон, электронный пропуск, считыватель карт, электромагнитный замок и сканер отпечатков? Система управления контроля доступа, или СКУД. Для чего это используется? Для обеспечения максимальной безопасности частной собственности и коммерческих структур. Никому ведь не понравится несанкционированное проникновение на объект и уж тем более похищение драгоценных данных/вещей.

Для предприятий СКУД является отличным способом наладить пропускную систему и ввести контроль за персоналом (уровни допуска, идентификация по пропускам, мониторинг опозданий и не только).

Системы управления доступом – весьма сложный электронный комплекс, требующий от заказчика полного представления о следующих аспектах помещения:

габариты;важность того или иного офиса/здания;уровень секретности;преследуемые цели (пропускная система, защита, слежение за посетителями);сложность реализации;предполагаемый бюджет.

На основании данных специалисты предлагают готовые СКУД, либо проектируют индивидуальный заказ.

Типы систем контроля

Начать стоит с того, по способу управления системы делятся на:

автономные;сетевые.

Первые не предполагают централизованного управления и, соответственно, прокладки большого количества проводов, сложной синхронизации. Просты в монтаже, относительно дешевые и эффективные. Отличное решение для обеспечения безопасности частной собственности (магнитные замки для квартир и подъездов, домофоны).

Сетевые представляют собой сложный комплекс устройств, подключаемых к компьютеру или серверу. Дополнительное преимущество таких СКУД заключается в возможности накопления и хранения данных о пользователях (отпечатки пальцев, штрих-коды, личные карты доступа), учета рабочего времени, слежением за перемещением и действием персонала. Также есть следующие функции:

создание отчетов о посещаемости;разграничение уровня доступа и секретности;занесение и удаление кода для идентификации;удаленное блокирование конкретного пользователя;замена ключей доступа;систематизация данных;контроль трудовой дисциплины.

Сетевые системы можно интегрировать в единую схему безопасности, которая также включает сигнализацию любого типа и точки видеонаблюдения.

Оборудование для СКУД

Основой для большинства систем служит набор из нескольких параллельно или последовательно связанных между собой элементов:

контроллер – администратор доступа в системе, контролирующий передвижение персонала и ответственный за обеспечение доступа. Отвечает за добавление прав на посещение того или иного объекта. В сетевых СКУД контроллером является компьютер;считыватели карт или биометрических данных – устройство, распознающее идентификационную информацию и передающее ее контроллеру. Могут быть контактными и безконтактными (в том числе с дальним радиусом действия). Классность определяется скоростью обработки данных;Идентификаторы – ключи-носители, закрепленные за каждым участником системы (пропускные жетоны, магнитные ключи-таблетки, биометрические данные), определяющие права доступа;Заграждающие устройства – великое многообразие замков, защелок, турникетов, ворот, шлагбаумов, шлюзов и прочих механизмов, которые препятствуют несанкционированному доступу на объект. Скорость обработки входящего сигнала (данные с идентификатора) для этих приборов критически важна, особенно в крупных организациях с высоким «пассажиропотоком».

Ведущие производители оборудования для СКУД

Сегодня рынок предлагает множество элементов для организации качественной системы контроля доступа. Лидерами индустрии производства комплектующих можно назвать следующие компании:

IronLogic – международный бренд, выпускающий все необходимое оборудование для СКУД: автономные и сетевые контроллеры доступа, конвертеры, считыватели, идентификаторы и сопутствующее оборудование. Надежный партнер с многолетним опытом; AccordTec – ведущий российский производитель бесперебойных источников питания для СКУД; Elmes electronic – надежный польский бренд, специализирующийся на изготовлении беспроводных датчиков, контрольных панелей и систем радиоуправления; Uniel – один из лидеров осветительного оборудования и систем для «умного» дома с возможностью внедрения решений в СКУД; Commax – лидер по поставкам технических средств безопасности и видеонаблюдения. Более 40 лет на рынке.

Наша задача – предложить вам лучшее на текущий момент для создания максимально удобной и практичной системы управления доступом. Низкие цены, официальная гарантия и индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирован.