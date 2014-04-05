Сколько стоит минеральная вода в Британии летом?

http://stuknulsya.ru/sposobyi-zarabatyivat-dengi/

С наступлением жарких дней владельцы кафе и ресторанов в Лондоне и других крупных городах Великобритании взвинтили цены до 1-1,5 евро за один бокал охлажденной минеральной воды. Однако в магазинах литровая бутылка «минералки» стоит гораздо дешевле - всего лишь 55 евроцентов.

Как же складывается эта цена? 3 евроцента -прибыль производителя, 4 - стоимость обработки воды, 7 - единый налог, взимаемый во всех странах ЕС, 8 - разлив и транспортировка, 9 - реклама, 12 - прибыль торговцев, 12 евроцентов - стоимость самой бутылки.

Сейчас в Британии продается до 200 миллионов литров минеральной воды в бутылках.