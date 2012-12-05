Сколько стоит наращивание ногтей в Москве.

Сегодня очень многие женщины пользуются услугами салонов красоты. Одна из предоставляемых ими услуг - наращивание ногтей - очень популярна у прекрасного пола. Почему она имеет такой успех? Все очень просто, за нарощенными ногтями не нужно так щепетильно ухаживать, как за своими собственными. Их не нужно подпиливать, полировать, красить. Достаточно просто делать коррекцию каждые две-три недели. Ноготки остаются невредимыми даже, когда руки постоянно находятся в воде. В этом огромное преимущество нарощенных ногтей перед собственными. Красота в этом случае практически не требует жертв, нужны только финансы!

Интересно, сколько же стоит сия процедура в городе Москве? Если взглянуть на прайс-листы студий красоты в самом центре Москвы, можно крепко задуматься о необходимости данной процедуры. Цены зашкаливают. Откуда же получается такая стоимость?

Во-первых, в цену наращивания ногтей входит стоимость самого материала - акрила или геля, различных инструментов для маникюра. Жидкость для снятия того же геля или акрила необходима специальная. Сюда же входит стоимость стерилизации инструментов, аппаратный маникюр, различные вспомогательные материалы - фольга, стразы, блестки, слюда... и так далее. Прибавьте к этому всему расходы на уборку рабочего места, оплату аренды помещения студии и конечно, оплата труда мастера. Владелец салона красоты тоже в накладе не должен остаться. Отсюда и цены. Если же маникюр будет накладывать известный мастер, соответственно стоимость возрастает еще больше.

На окраине Москвы цены на наращивание несколько ниже, чем в центре. Например, цены на маникюр и наращивание ногтей в Люберцах стоит практически в полтора - два раза дешевле, чем в центре города. Можно даже найти мастера на дому, который работает сам на себя, и сделает маникюр так же качественно, как и в салоне, но за меньшую плату. Правда, подходить к посещению такого специалиста нужно с умом. Гарантии на такое обслуживание никто не дает. Стерилизовать инструмент будет не каждый надомный мастер, поэтому, конечно, безопаснее посещать салон или студию красоты.

Коррекция ногтей - процедура необходимая. У каждого с разной скоростью растут ногти, поэтому некоторым можно и три недели не думать о том, как подправить ногти, а кому-то и через неделю нужно бежать к мастеру.

Могут ли быть вредны нарощенные ногти? Безусловно. Если использовать некачественные дешевые материалы, то собственные ногти могут расслаиваться и ломаться. Будьте осторожны, милые дамы!