Слоган для фирмы: стекло витражи зеркала

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15 лет назад
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ТЗ:

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нам нужен слоган для фирмы, которая занимается продажей и установкой стекол, зеркал и витражей. Особых требований к слогану нет. Желательно, чтобы он читабельно смотрелся на щитах 3х6 и содержал слова зеркала, витражи или стекла. Ждем ваших вариантов.

МОИ КОММЕНТАРИИ: В победители выбрали не меня.

Слоган для фирмы: стекло витражи зеркала.doc
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