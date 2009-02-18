Слоган для фирмы: стекло витражи зеркала

ТЗ:

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нам нужен слоган для фирмы, которая занимается продажей и установкой стекол, зеркал и витражей. Особых требований к слогану нет. Желательно, чтобы он читабельно смотрелся на щитах 3х6 и содержал слова зеркала, витражи или стекла. Ждем ваших вариантов.

МОИ КОММЕНТАРИИ: В победители выбрали не меня.