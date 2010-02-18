Смедерево.. Сегодня это один из городов Сербии. Главной его достопримечательностью является Смедеревская крепость - уникальный образец культуры средневековья. До прошлого века она была в числе лучше всего сохранившихся крепостей Сербии, уцелевших до нашего времени. А ведь построена она была еще в 15 веке!..

Как это было…или возведение Смедеревской крепости