Смедеревская крепость
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14 лет назад
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Смедерево.. Сегодня это один из городов Сербии. Главной его достопримечательностью является Смедеревская крепость - уникальный образец культуры средневековья. До прошлого века она была в числе лучше всего сохранившихся крепостей Сербии, уцелевших до нашего времени. А ведь построена она была еще в 15 веке!..
Как это было…или возведение Смедеревской крепости