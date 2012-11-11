Сон за рулем может закончится вечным сном

Наиболее небезопасно управлять шоферам автотранспортными средствами с 24 до 6 утра. Непосредственно в эти часы шоферу слишком тяжело бороться со сном. Вероятность того, что может попасть в ДТП, значительно увеличивается, раз он кроме всего прочего находился за рулем долгое время. Усталость от длительной езды гораздо сокращает реакцию. И кроме того непосредственно ночью еще тяжелее обращать внимание на дорожную ситуацию, нежели днем.