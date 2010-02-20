Сотовая связь в самолете уже в России

http://www.gazetairkutsk.ru/2010/02/20/id9482/

С сегодняшнего дня пассажирам России стало разрешено звонить с самолетов и теплоходов. Такое решение приняла Государственная комиссия по радиочастотам. Теперь для совершения таких звонков будут выделены специальные частоты, а для обеспечения связи на воздушных и водных судах будут располагаться мини АТС, которые и будут передавать сигнал.