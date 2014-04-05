Советы невестам - эффективный выбор платья

http://eneja.com/stati/raznoe/krasota-i-zdorove/sovety-nevestam-maksimalno-effektivnyi-vybor-svadebnogo-platya.html

Вариантов образов невесты бесчисленное множество, начиная отсказочной принцессы и мифической эльфийки и заканчивая ярким образом леди-вамп.

Как же не ошибиться с выбором свадебного наряда при таком большом диапазоне образов?