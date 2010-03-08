СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВАШЕГО САЙТА
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Добавлена160 просмотров
14 лет назад
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Наконец вы создали свой сайт, но почему-то он не пользуется той популярностью, на которую вы рассчитывали. Не расстраивайтесь! Есть ещё около миллиона сайтов, которые также не пользуются особой популярностью. Посетители не задерживаются на страничке, а чаще выходят, даже не читая его содержимого.
Даже профессионалы допускают ошибки при создании сайтов, которые значительно снижают их рейтинг.
Но этих ошибок легко избежать!
Ниже я приведу список того, чего вам следует избежать при создании сайтов!