СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВАШЕГО САЙТА

Наконец вы создали свой сайт, но почему-то он не пользуется той популярностью, на которую вы рассчитывали. Не расстраивайтесь! Есть ещё около миллиона сайтов, которые также не пользуются особой популярностью. Посетители не задерживаются на страничке, а чаще выходят, даже не читая его содержимого.

Даже профессионалы допускают ошибки при создании сайтов, которые значительно снижают их рейтинг.

Но этих ошибок легко избежать!

Ниже я приведу список того, чего вам следует избежать при создании сайтов!