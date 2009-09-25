Совместимость имен

http://www.pozitivplus.net/jizn/4-jizn/2296-2009-09-25-22-39-25

Ученые считают, что полной биологической несовместимости не бывает. Поэтому мы, люди и живем в социуме, то есть в постоянном общении друг с другом. Только вот с одними людьми мы просто дружим, с другими – либо равнодушны, либо испытываем неприязнь, а с третьими вообще происходит какая-то спонтанная «химическая реакция».Шел себе человек, шел, но вдруг увидел чьи-то устремленные на него глаза и все – химический взрыв и временное помешательство. Люди влюбляются, знакомятся, в большинстве случаев женятся. Сила притяжения в действии! Почему так происходит, ученые пытаются объяснить до сих пор. Но так и не могут раскрыть формулу взаимного притяжения. Хотя выдвигают весьма интересные теории. Одну из таких теорий и представил один известный ученый Борис Хигир. Она основана на значении и совместимости имен