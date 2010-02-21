Современная терминология рекрутинга

http://www.rabotairkutsk.ru/articles/view/14

Первое, чему необходимо уделить внимание - это терминология. Ни для кого не секрет, что "отдел кадров" уже на пути к ликвидации. Сейчас его место занимают "отделы по подбору персонала". Смена названия включает в себя и изменения в технологии подбора персонала, а также в методах и приемах.

Сейчас над поиском сотрудника работают психологи, которые уверенно заняли эту нишу. Применяются всевозможные новейшие технологии по подбору персонала, рекламе пред¬приятия, а также рекламе вакансий.