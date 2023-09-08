Специалист по тестированию и переводам

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4 месяца назад
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Профессиональный опыт:

• Опыт работы в сфере тестирования: 4 г.

• Опыт в переводах: 5 лет

Навыки:

• Тестирование программного обеспечения

• Автоматизация тестирования

• Владение языками: Французкии/Английский/Немецкий

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков