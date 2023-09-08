Специалист по тестированию и переводам
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4 месяца назад
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Профессиональный опыт:
• Опыт работы в сфере тестирования: 4 г.
• Опыт в переводах: 5 лет
Навыки:
• Тестирование программного обеспечения
• Автоматизация тестирования
• Владение языками: Французкии/Английский/Немецкий
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков