Сплетенные параллели. Футбол и хоккей в Петербурге

«Один город – однакоманда» - любимый лозунг северной столицы. Однако «Зенит» перестал быть единственной спортивной гордостью Петербурга. Хоккейный «СКА» стремительно

набрал обороты и продвигает новый призыв: «За нами Питер!». Еженедельник

«Футбол» провел неделю на берегах Невы, чтобы разобраться, что в

Санкт-Петербурге любят больше, футбол или хоккей, и чуть не остался насовсем.

***

Говорят, даже если вас съели, есть два выхода. Но чтоделать, если нужен вход? На стадион «Петровский», скажем, когда там вот-вот

должен начаться матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Байером». Близлежащие

улицы и станции метро утопают в серых людских массах. Начало ноября, а

питерская погода не очень-то располагает к яркой цветастой одежде. Разве что

тут и там мелькают сине-бело-голубые мазки клубных шарфов или шапок.

Логистика «Петровского» чудовищна. Пробка образуется сразуна выходе из метро «Спортивная». Улыбчивые мальчики и девочки уже здесь

начинают продавать атрибутику «Зенита» и программки. Пока дойдешь до стадиона,

как раз ее дочитаешь, а в шарф можно укутаться от ветра. Ручеек из людей

тянется по узкой колее между домов и Ждановской набережной. Самые смелые, пока

не видит регулировщик, играют в игру «Кто ближе пробежит перед автомобилем».

Найти собеседника в Петербурге можно всюду. Александра и егодочку Настю я встретил в той самой «очереди» на футбол.

- Знаешь, как говорят: «Хорошо там, где нас нет». А еслизадуматься, глупое выражение. Да, я могу сказать, что тоскую по Кирова (стадион

им. Кирова – бывшая арена «Зенита» - Ред.), но это не просто детские

воспоминания: мороженое в стаканчике или музыканты. Тогда, черт возьми, хоть

идти можно было на «Зенит», ну, в прямом смысле слова – идти. А не как пингвины

качаться. Вот что дочка у меня запомнит сегодня? Спины людей, в которые

упирается, или ментов?

Уставшие ждать болельщики массово перебегают дорогу, собираетсяпробка. Из ниоткуда появляются солдаты-срочники в шлемах и бронежилетах. Ничего

не происходит.

***

Лихо перебирая пальцами по клавишам, дедушка растягиваетбаян и едва слышно что-то напевает. Он сидит на лестнице возле Ледовой арены,

где свои матчи проводит «СКА». Фуражка сдвинута на бок. Болельщики проходят

мимо него, улыбаются, к чьему-то языку цепляется мелодия, которую играет дед.

Коробка для денег почти пуста. Дедушка, возможно, успевает прятать

заработанное. Но скорее здесь его воспринимают как часть пейзажа, элемент

предматчевого шоу.

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге совсем молодой по меркамистории. Родился в Миллениум. За 14 лет в России может прийти в упадок что

угодно, за этим сооружением хорошо следили. Не в последнюю очередь потому, что

здесь устраивают концерты. Спасибо отечественной поп-музыке, хоть одно доброе

дело сделала. Место для дворца выбрали удачно. Дорога от метро занимает пару

минут. При этом в большое скопление людей оказываешься лишь в вагоне поезда и

позже, на трибуне. Заочный спор между футболом и хоккеем о комфорте в России

давно решен благодаря полиции. Потому что ее нет. Перед игрой «СКА» -

«Металлург Магнитогорск» болельщиков досматривают лишь однажды. Бережно и

уважительно.

Внутри бесчисленное количество точек питания. Бистро,мороженое, сладости, известные бренды и – важно – пиво. Свои последние деньги

вы отдадите за стильную кофту, шарф или другую атрибутику. Почти на каждом, кто

пришел в Ледовый, есть что-то от «СКА». И далеко не всегда это шарф. А чтобы не

было обидно, симпатичная девушка из группы поддержки сфотографирует вас с

маскотом.

Хотя играть будут лидеры, немногие болельщики обсуждаютпредстоящий матч. Говорят, в Петербурге живут пять миллионов «тренеров».

Лицензии у них, видимо, футбольные.

***

- О-о-о, Петербу-ург! Город на-а-аш навсегда-а-а! – Доначала игры между «Зенитом» и «Байером» еще около получаса. Дюжина молодых

людей кучкуется на «вираже» «Петровского» и голосит. – Честь его хранит самый

лучший в мире клуб, имя гордое его – «Зенит» Санкт-Петербург! О-о-о,

Петербу-ург…

Пока стадион натужно заполняется, ребята поют еще несколькопесен из фанатского репертуара. Делают они это не для игроков, которые

разминаются, а ради искусства. «Поющее ядро» - необычная группа для

ультрас-сцены, которая делает упор на вокал. Фанатский «Вираж», наверное,

главная фишка нынешнего «Петровского». Престарелый стадион кое-как поддерживает

жизнь, но не соответствует современному уровню. «Зенит» разбросал по территории

ларьки с едой, но ассортимент скудный – чай, хот-доги да горячая кукуруза, а

кушать приходится, стоя на морозе. Хорошие результаты последних лет и богатая

история позволяют клубу особо не волноваться о посещаемости. Около 20 тысяч

зрителей всегда придут на «Зенит». После игры с «Кубанью», правда, Олег Шатов будет

жаловаться, что уже не знает, как добиться постоянных аншлагов на «Петровском».

«На «Петровском» - ключевая часть предложения.

«Зениту» против «Байера» снова тяжело. Немцы организованны,а Александр Кержаков перепутал Лигу чемпионов с чемпионатом России и не

забивает свои моменты. Благодаря «Виражу» центральные трибуны несколько раз за

матч включаются в общую поддержку. Но особенно мощно звучит гимн «Город над

вольной Невой, который болельщики затягивают сразу после стартового свистка.

***

Мощные колонки Ледового дворца громыхают:

«Наши-наши движения: делаем шик-шик.

Мы по духу сестрички, а ты болельщик.

Мы все на матче и будем снова победы ждать.

Так поддержим «армейцев», им нужно побеждать!»

Пока болельщики «СКА» рассаживаются по местам, их развлекаетгруппа «Серебро». Специально для хоккейного клуба девушки перепели свой так

сказать хит «Мама Люба». Незамысловатый текст подкорректировали под игру с

шайбой, а бедную Мама Любу в припеве поменяли на имена и фамилии хоккеистов.

Если на играх «Зенита» чувствуется пафос «Один город – однакоманда» (возможно, опять-таки из-за фанатов), то «СКА» этим не бравирует. Внутри

арены можно встретить стильные баннеры «Петербург – это хоккей», но не более.

Потому что хоккей в Петербурге – это еще и маскоты: Волк и Заяц из «Ну,

погоди!», хоккеисты из «Шайбу! Шайбу!». Это девчонки из группы поддержки, это

Илья Ковальчук. И это Виктор Янишевский, человек, который организует матчевые

шоу. Весной прошлого года, когда «СКА» проиграл в серии «Динамо», он жестко

прошелся по болельщикам: «Ледовый! Ты сдулся! Ты привык к победам. Научись

любить СКА в любых ситуациях. Ребята, верните в Питер хоккей, мы вас ждем!».

Ледовый учится.

- Нас много, нас сотни тысяч, но каждый здесь на пересчет, -по дворцу разносится голос. Янишевский делает театральную паузу. После третьего

звонка на спектакль не пускают. Болельщики замирают, трибуны погружаются во

тьму. – Болельщик, обозначь свое присутствие, зажги свой маячок!

Вспыхивают сотни фонариков на мобильных телефонах, и Ледовыйсверкает в ожидании хоккеистов. «Армейцы» выезжают из ворот в виде звезды под

героическую музыку. На табло показывают видео-превью в стиле блокбастера. И

даже гимн России поет бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган.

В одной из VIP-ложее слушают игроки «Зенита». Хави Гарсия, Николас Ломбертс и Данни. Португальцу

особенно нравится происходящее. Он жестикулирует, возмущается, говорит сам с

собой и трогательно аплодирует, когда матч прерывается ради того, чтобы

болельщик «СКА» сделал предложение своей избраннице. Еще бы она сказала «нет»

при 12 тысячах очевидцев.

***

Пару-тройку лет назад «Зенит» нежно, по-отечески смотрел на«СКА». Хоккейный клуб подкачался деньгами «Газпром экспорта», но только учился

ходить в числе фаворитов Континентальной хоккейной лиги. И если в 2010 году

поглазеть на шайбу ходили около восьми тысяч зрителей, то «Петровский» собирал

почти в три раза больше. Атрибутику «СКА» даже продавали в официальных

магазинах «Зенита», выделяя отдельные торговые зоны. Теперь «СКА» повзрослел и

начал самостоятельную жизнь. Хотя билет на хоккей по-прежнему можно купить в

фаншопе «Зенита». Правда, их не достать. Два немца в магазине «Зенит-Арена» на

Невском проспекте отчаянно пытались уговорить продавщицу найти пару билетов.

Девушка развела руками и на ломанном английском предложила сходить на игру

«Зенита» и «Байера».

Работе с иностранцами «сине-бело-голубым» еще учиться. Покаклуб не стал международным брендом и в Европе не ассоциируется с

Санкт-Петербургом.

- What club your child love in Europe?– продавец одновременно очень старается и стесняется перед зарубежными

покупателями.

- Hm-m-m, sorry? – девушка скрывает за улыбкой полное непониманиепроисходящего.

- What.Club. Your. Child. Like? – не сдается консультант.

- Oh,we are not a family, - продолжает улыбатьсяона, указывая на парня рядом. – It’s my friend. We are good friends.

Девушка покупает брелок для племянника и уходит. «Зенит» былодним из первых клубов в России, открывших полноценный фаншоп. Сейчас в Петербурге

таковых семь штук, не считая различных павильонов и киосков. Ассортимент

впечатляет: от клубной формы и различной одежды до валенок и модели «Хаммера»,

на котором ездит Вячеслав Малафеев. Клуб раскручивает магазины различными

фишками. Один представляет новичков «Зенита», которые собственноручно наносят

на футболку свою фамилию и номер. Другой создает своеобразную «Аллею звезд».

Слепки ладоней уже оставили Вячеслав Малафеев, Александр Кержаков и Александр

Анюков.

***

- Это тот самый Сидни Кросби? – интересуюсь удевушки-консультанта в магазине «СКА». Под стеклом лежит главное сокровище -

свитер капитана сборной Канады на Олимпиаде в Сочи. Цена – 100 тысяч рублей.

- Да, свитер оригинальный, из Сочи.

- А он, извиняюсь, совсем оригинальный или постиранный?

- Думаю, постиранный. Если нет, представляете, что будет,когда мы его достанем для покупателя?

Сейчас у «СКА» три магазина. Вполне европейского уровня.Помимо свитера Кросби, есть стена с автографами хоккеистов «СКА» и детская

игровая комната прямо в магазине. Можно пощелкать шайбы в малюсенькие ворота.

На улицах Петербурга все чаще можно встретить куртки, шапкии футболки (в зависимости от времени года) с эмблемой «армейцев». Сражение

маркетинговых служб происходит даже на поле мультипликации. У обоих клубов есть

детские версии официальных сайтов, где «Зенит» может козырнуть правами на

использование образов «Смешариков», «СКА» ответит персонажами из советских

мультиков.

***

Свои матчи «Зенит» и «СКА» проиграли – 1:2. Причем сценариибыли похожи. Питерцы выглядели активнее, старались, но «Байер» и «Металлург»

использовали немногие шансы. «Зенит» должен был забивать в первом тайме, а

«СКА» вести в первых двух периодах. Но в ключевых моментах оборона «Зенита»

разваливалась на составляющие, а вратарь Евгений Иванников пустил шайбу с

острого угла. Халк и Илья Ковальчук поскромничали и не показали реального

уровня.

Угрюмые болельщики разбрелись по улочкам Петербурга. Многолет назад не было никаких предпосылок переносить столицу Российской империи на

необжитую окраину, кроме желания Петра. Теперь в стране не найти более

мистического города. «Это Питер, детка», - говорят его возлюбленные. Даже те,

кто ни разу не был здесь, на подсознательном уровне знают про его неповторимый

дух. По чьим-то рассказам, из литературы или фотографий. «Камеди клаб» шутит:

«Как можно строить на севере, в Санкт-Петербурге, футбольный стадион, а на юге,

в Сочи, хоккейный? Наверное, у Виталия Мутко в кабинете перевернута карта».

Питерец не оценит юмор. Тут каждый день – сражение с действительностью,

балансирование между манящим прошлым и завораживающим будущим.

Где-то вдалеке очертания стадиона на Крестовском острове.Сложно поверить, но у него уже появились очертания и синяя подсветка. Откуда-то

из темноты появляется мужчина. На нем потертая кепка со старой эмблемой

«Зенита» и легкой ветровке «СКА».

- Как наши сыграли? – вдруг интересуется он.

- Э-э-э, проиграли. А вы про футбол или хоккей?

- Единственная кричалка, которую я ору на играх: «Вперед, заПитер!». И публика что там, что там одна и та же. Потому что у нас, вы ведь не

из Петербурга, я уже понял, на первом месте стоит город. А как его каждый

покрасит: в синий, белый, голубой или красный и синий, уже лирика. Оставайтесь,

может и вы поймете.