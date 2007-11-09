Становление мага.

Желание выделиться из безликой толпы заложено в природе человека. Только стремление чего-либо достичь, стать «не как все» обуславливает развитие личности, государства, в котором живёт человек, и цивилизации в принципе. Начиная с первобытнообщинного строя и по сей день, в любом обществе существует правящая элита. Гласная или негласная. К ней традиционно относятся люди, обладающие определённой силой: силой физической, силой умственной или силой магической. Наличие магических способностей во все времена давало человеку возможность возвыситься над толпой. Жрецы почитались, они становились вождями либо их первыми приближёнными, они всегда занимали особое место в обществе. Привилегии, высокий социальный статус и осознание собственного превосходства всегда манили людей, становились дополнительным стимулом для развития своих способностей. Однако бывали в истории человечества и времена, когда обладать сверхспособностями становилось опасно. Колдуны и маги горели на кострах инквизиции вместе с обычными людьми, они подвергались гонениям и проклятиям. И, тем не менее, магическое искусство было неистребимо. Оно передавалось от учителя к ученику или наследовалось по праву рождения, им занимались тайно или открыто, оно почиталось или низвергалось, но продолжало существовать.