Статьи, очерки, отзывы и другие текстовые работы

Лингвист-режиссер-редактор напишет для Вас работы о которых Вы не пожалеете. Также занимаюсь переводом текстов с английского и разработкой уроков для разных школьных предметов.

В ссылках на презентации мысли, оформленные острым языком. Там также находятся стихи, статьи на волнующие всех темы, личные наблюдения, эссе для учебы и другие полезные буквы.

Все работы за октябрь.

Все работы за декабрь.

Все работы за февраль.

Степени сравнения прилагательных ( английский язык )

Культурная манифестация молодёжи.

Техника безопасности оператора на съемочной площадке.