Статьи, очерки, отзывы и другие текстовые работы

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4 года назад
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Лингвист-режиссер-редактор напишет для Вас работы о которых Вы не пожалеете. Также занимаюсь переводом текстов с английского и разработкой уроков для разных школьных предметов.

В ссылках на презентации мысли, оформленные острым языком. Там также находятся стихи, статьи на волнующие всех темы, личные наблюдения, эссе для учебы и другие полезные буквы.

Все работы за октябрь.

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Степени сравнения прилагательных ( английский язык ) 

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Меркурий ( астрономия 11 ).txt
11 КБ