Статьи, очерки, отзывы и другие текстовые работы

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В ссылках на презентации мысли, оформленные острым языком. Там также находятся стихи, статьи на волнующие всех темы, личные наблюдения, эссе для учебы и другие полезные буквы.
Степени сравнения прилагательных ( английский язык )
Культурная манифестация молодёжи.