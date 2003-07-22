Статья об организации «Совет Ветеранов» в Пушкино

Война – самое ужасное, что может случиться в жизни каждого человека. 4 года люди сражались и умирали в жесточайших условиях, когда завтра ты можешь не проснуться. ⠀

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Но время идёт, герои стареют и их забывают. Снимается множество репортажей по новостным каналам о том, как ветераны ВОВ живут в нечеловеческих условиях, а некоторые оказываются на улице! Только все это бесполезно и общественность продолжает игнорировать сам факт существования. Разве это справедливо? ⠀

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Инициативные люди не смогли смириться и стали создавать организации, которые помогают ветеранам с их повседневными проблемами. В городе Пушкино такой организацией является Совет Ветеранов. ⠀

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Председатель Совета Ветеранов Борисова Альвина Георгиевна попала в организацию случайно. Ещё в детстве Альвина Георгиевна привыкла помогать нуждающимся, поэтому стала помогать пушкинским ветеранам: съездить в пенсионный или соц.защиту. Занимаясь социальным сектором в Совете Ветеранов, Альвина Георгиевна добилась бесплатного лечения для ветеранов, бесплатного такси и бесплатных парикмахерских. Также, ветераны приезжают в различные школы и проводят уроки мужества. Но у организации есть несколько трудностей: ⠀

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1. Некоторые ветераны уже находятся не в состоянии принимать ни гостей, ни помощь. А многих уже нет в живых. ⠀

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2. Сложность с деньгами. ⠀

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Совет Ветеранов работает совершенно бесплатно. Но в наше время важны деньги и понятие альтруизма постепенно размывается. «Надо прожить такую жизнь, как мы, чтобы понять, что для нас деньги не важны. Для нас спасибо – лучшая награда!» – отвечает Альвина Георгиевна на недоверие.⠀

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- Каким вы видите Совет Ветеранов через 5 лет? ⠀

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- К тому времени уже не останется ни участников войны, ни тружеников тыла. Сама организация должна остаться, но работать в ней будут уже более молодые. Сейчас именно от подрастающего поколения зависит то, как долго будут еще помнить о нас. ⠀

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Так давайте вспоминать о людях не только по праздникам! Ваша пожилая соседка или дедушка, прошедший испытания войны, нуждаются в помощи. Не трудно помочь донести продукты и уделить час своего времени. Отдача обещает быть гораздо важнее любых повседневных дел. ⠀