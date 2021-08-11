Статья об удобрениях

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Луковая шелуха – удобрение для огурцов.
Любой огородник желает защитить свои культуры от различных вредителей и увеличить урожайность. Применение луковой шелухи поможет добиться успеха в каждом из этих вопросов. Всему виной количество полезных веществ, которые в ней содержатся. Они позволяют не только создать благоприятную микрофлору для развития растений, но и обезопасить их от дальнейших болезней в будущем.
Свойства луковой шелухи
Огурцы являются той культурой, которая требует регулярной и частой обработки. Для ухода за ними принято применять только натуральные и экологически чистые продукты. В связи с выше упомянутым, а также со своей относительной дешевизной, луковая шелуха подходит для этого как нельзя кстати. При этом одно из её главных достоинств заключается в том, что огурцы усваивают все полезные вещества, которые в ней содержатся.
Выделим основную пользу от свойств луковой шелухи:
- помогает растению развиваться;
- защищает растения от различных микробов и бактерий;
- улучшает навык адаптации к меняющейся обстановке;
- накапливает большое количество полезных веществ в плодах;
- является ингибитором в окислительных процессах;
- не наносит повреждений плодам.
Применение луковой шелухи
Среди самых популярных методов следующие – настои и отвары. Рецептов известно большое множество. Для приготовления качественного настоя важно соблюдать концентрацию. Сам процесс изготовления настоя заключается в следующем:
- нужно взять сто граммов шелухи;
- залить пятью литрами тёплой, чистой воды;
- оставить настаиваться в течение пяти суток;
- обязательно закрыть крышкой;
- после его нужно процедить.
Настой полезен для листьев. Он помогает бороться с желтизной, гнилью, с заражениями вредителей.
Также огурцы можно опрыскивать. Для этого нужно подготовить несколько литров кипятка и четыре или пять стаканов шелухи. После смешивания, раствор будет настаиваться примерно три дня. В конце, его нужно процедить и разбавить водой, чтобы получилась концентрация 0,5.
Настой – не единственный способ применения луковой шелухи. Часто используют и отвары. Для его приготовления потребуется стакан кожуры и ведро воды. Шелуха заливается, а после доводится до кипения. После отвар нужно охладить и подождать около четырёх часов. Уже процеженный, он заливается под корень.
Таким образом, использовать луковую шелуху как удобрение для огурцов весьма эффективно. Те, полезные качества, которыми она обладает, а также её дешевизна и экологичность дают ей преимущества перед другими видами.