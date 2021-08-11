Статья об удобрениях

Применение луковой шелухи

Среди самых популярных методов следующие – настои и отвары. Рецептов известно большое множество. Для приготовления качественного настоя важно соблюдать концентрацию. Сам процесс изготовления настоя заключается в следующем: нужно взять сто граммов шелухи;

залить пятью литрами тёплой, чистой воды;

оставить настаиваться в течение пяти суток; обязательно закрыть крышкой; после его нужно процедить.



Настой полезен для листьев. Он помогает бороться с желтизной, гнилью, с заражениями вредителей.

Также огурцы можно опрыскивать. Для этого нужно подготовить несколько литров кипятка и четыре или пять стаканов шелухи. После смешивания, раствор будет настаиваться примерно три дня. В конце, его нужно процедить и разбавить водой, чтобы получилась концентрация 0,5.

Настой – не единственный способ применения луковой шелухи. Часто используют и отвары. Для его приготовления потребуется стакан кожуры и ведро воды. Шелуха заливается, а после доводится до кипения. После отвар нужно охладить и подождать около четырёх часов. Уже процеженный, он заливается под корень.

Таким образом, использовать луковую шелуху как удобрение для огурцов весьма эффективно. Те, полезные качества, которыми она обладает, а также её дешевизна и экологичность дают ей преимущества перед другими видами.