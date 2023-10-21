Статья: прав ли убийца, который защищал себя, если он сумасшедший?

Копирайтинг
Добавлена
2 месяца назад
2 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это текст о том, как Даниэль Макнотен был признан невиновным в убийстве из-за своего психического заболевания, что привело к появлению “правил Макнотена”. Эти правила определили условия для оценки юридической вменяемости лиц с психическими расстройствами, которые совершили преступления. Этот случай повлиял на юридическую теорию и практику и долго служил основой для судебных решений по делам о сумасшедших преступниках.

956798a0-9121-4fc7-9398-e9be1889bd36_Вопрос_прав_ли_убийца_который_защищал_себя_если_он_сумасшедший.pdf
76 КБ