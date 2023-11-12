Статья в сборнике н-пр. конф: РЕФЛЕКСИЯ О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ МЕТОДИКИ
Копирайтинг
Добавленанет просмотров
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Метод "Исследование в действии" - средство систематического размышления над практикой для учителей школ. В данной статье рассматривается история и сущность метода, а также его педагогическое применение. Отмечается польза этого метода, особенно для учителей, в активной реализации образовательных стратегий в современных условиях. Труды ученых и исследователей используются для раскрытия нюансов и тонкостей метода. В заключении отмечается важность этого метода для достижения глобальной гражданственности в школах.