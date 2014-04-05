http://sklo.od.ua/products/steklyannie_kozirki

Стеклянные козырьки и навесы также выполняются из моллированных -гнутых панелей. Купить стеклянныекозырьки не так просто, как это кажется – надо правильно выбрать стекло,рассчитать несущий каркас. С учетом воздействия внешних нагрузок - длительной снеговой нагрузки, падения веток,сосулек, стеклянные козырьки восновном создаются из безопасного многослойного стекла толщиной до 8 и более

мм.

С учетом этих факторов, если вырешили купить стеклянные козырьки, обращайтеськ профессионалам, обращайтесь к нам.

Элементы конструкций, фурнитура для стеклянных козырьков,метизы для крепежа, применяемые у нас, выполнены из нержавеющей стали

высочайшего качества.

Примеры:

Фурнитура для стеклянных козырьков серии ECOSKY от фирмы CASMA -применяется для небольших козырьков, у которых вылет не превышает 1400 мм.

Фурнитура для стеклянных козырьков серии OPEN SKY от той же фирмыделится на три SETa: Set SMALL, Set MEDIUM, Set LARGE с максимальным вылетом от

1100 до 2000 мм.