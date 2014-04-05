http://www.ruprom.ru/blogs/12906026/post/44222

Стеклянные ограждения

Стеклянные ограждения — это замечательный способ привлечь квыставленной в магазине вещи максимальное внимание любых потенциальных

клиентов, а также произвести на них максимально эффектное первое впечатление

(которое, как известно, второй раз произвести уже не получится). Можно

применить такое решение для ресторана, торгового зала а также других помещениях

общестевнного назначения, для которых важен внешний вид, и эффектный дизайн.

Блестящее стекло даст возможность выгодно подать ту продукцию, которая

расставлена по витринам, а блюдам или посуде придаст аппетитнейший вид. Главное

— это привлечь. Этой цели способствуют и стеклянные перила для лестниц, такие

перила придадут прекрасный лоск частному дому, коттеджу, бизнес-центру, а также

торговым павильонам.