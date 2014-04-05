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http://www.ruprom.ru/blogs/12906026/post/44222
Стеклянные ограждения
Стеклянные ограждения — это замечательный способ привлечь квыставленной в магазине вещи максимальное внимание любых потенциальных
клиентов, а также произвести на них максимально эффектное первое впечатление
(которое, как известно, второй раз произвести уже не получится). Можно
применить такое решение для ресторана, торгового зала а также других помещениях
общестевнного назначения, для которых важен внешний вид, и эффектный дизайн.
Блестящее стекло даст возможность выгодно подать ту продукцию, которая
расставлена по витринам, а блюдам или посуде придаст аппетитнейший вид. Главное
— это привлечь. Этой цели способствуют и стеклянные перила для лестниц, такие
перила придадут прекрасный лоск частному дому, коттеджу, бизнес-центру, а также
торговым павильонам.