Стеклянные перегородки для офиса

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Если вы хотите приробрести стеклянные перегородки, то следует правильно представлять себе их «плюсы». Рассмотрим достоинства стеклянных перегородок подробнее: Элегантные стеклянные перегородки создадут в помещении трогательную атмосферу прозрачного весеннего дня, когда воздух столь чист, что можно увидеть горизонт. Эта атмосфера будет отличаться изысканностью и некоторой воздушностью. Офисные стеклянные перегородки расширяют пространство. Стекло обладает таким свойством: зрительно увеличивает кубатуру и объем помещения. Это конечно, субъективное восприятие человеческой психики, но работать в таком офисе становится приятней и комфортней. Далее, существует невероятно много вариантов того, как украсить и что можно нанести на стекло. Это дает просто замечательные возможности - вы можете купить прозрачные стеклянные перегородки стандартного типа, а затем создать неповторимый дизайн, украсив их самостоятельно. Офисные стеклянные перегородки и дивайдеры из закаленного, прочного стекла могут иметь на стекле изящный рисунок, изготавливаться цветными или прозрачными, иметь матовое или тонированное покрытие, поверх можно расположить жалюзи. Используя раздвижные стеклянные перегородки, вы можете уменьшить нагрузку на строительные балки, перекрытия и другие конструкции, что тоже немаловажно в некоторых случаях, невидимые офисные перегородки из триплексного стекла для руководителей имеют еще одно преимущество – более легкий контроль за подчиненными.