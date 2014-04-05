http://sklo.od.ua/products/steklyannie_poli

Стеклянный пол

Можно купить стеклянный пол общим размером не более окна. Втакой нише можно разместить цветы, сувениры, сухой аквариум.

Сухой аквариум является блоком из стекла или металла, иимеет одну или более прозрачных стенок.

В сухой аквариум помещают различные виды морской флоры ифауны. А в них устанавливается подсветка – обычно светодиодная, которая придает

новый вид аквариуму и создает иллюзию жизни больших глубин мирового океана.