http://sklo.od.ua/partners/stil_interera_hay-tek

Тема: Стиль интерьера хай-тек.

Задание:

Написать информативную статью о стиле интерьера Хай-тек, по ходу текста вставляя где в нем можно применять закаленное стекло.

Плюс 3-4 фотографии самого стиля, чтобы они нравились и вам (качественные)

Кол-во знаков:

2 тыс.

Ключевые слова:

Стиль интерьера хай-тек, дизайнерские решения, дизайн интерьера – употребить 7-8 раз каждое