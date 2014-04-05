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http://sklo.od.ua/partners/stil_interera_hay-tek
Тема: Стиль интерьера хай-тек.
Задание:
Написать информативную статью о стиле интерьера Хай-тек, по ходу текста вставляя где в нем можно применять закаленное стекло.
Плюс 3-4 фотографии самого стиля, чтобы они нравились и вам (качественные)
Кол-во знаков:
2 тыс.
Ключевые слова:
Стиль интерьера хай-тек, дизайнерские решения, дизайн интерьера – употребить 7-8 раз каждое