http://sklo.od.ua/partners/stil_interera_loft

Задание на статью:

Тема: Стиль интерьера Лофт

Написать информативную статью о стиле интерьера Лофт, по ходу текста вставляя, где в стиле можно применять закаленное стекло.

Плюс 3-4 фотографии самого стиля, чтобы они нравились и вам (качественные)

Кол-во знаков:

2 тыс.