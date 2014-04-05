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http://sklo.od.ua/partners/stil_interera_loft
Задание на статью:
Тема: Стиль интерьера Лофт
Написать информативную статью о стиле интерьера Лофт, по ходу текста вставляя, где в стиле можно применять закаленное стекло.
Плюс 3-4 фотографии самого стиля, чтобы они нравились и вам (качественные)
Кол-во знаков:
2 тыс.