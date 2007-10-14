Стоит ли рассказывать мужчине все свои секреты?

Эмма Корриган, героиня романа Софи Кинселлы «Ты умеешь хранить секреты?», в какой-то момент откровенничает: «Мне вдруг стал ясен смысл жизни. Мужчины и женщины – не враги. Мужчины и женщины – родственные души, которые ищут и находят друг друга. И если бы с самого начала они были честны и откровенны, сразу бы это поняли. Весь этот таинственный и отстраненный вид, отчужденность и высокомерие – ерунда! Всем бы следовало с самого начала делиться секретами!»

Не буду вдаваться в подробности о том, что натолкнуло Эмму на такие умозаключения, и, пожалуй, умолчу о том, как она потом поспешно забрала все свои слова обратно. Я всего лишь хотела предложить поговорить о честности. О честности в отношениях между мужчиной и женщиной, между партнерами, между любящими друг друга людьми...