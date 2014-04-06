Страница "Обо мне"

Что требовалось (копипаст из ТЗ):

"Написать интересно, своими словами, кто я и почему создала сайт о клумбах, цветах и растениях. Приветствую тонкий юмор и разговорную речь. Полностью ваша версия. Особое внимание к языку и стилю - как будто рассказываете своему другу. Никаких тяжелых оборотов, книжной лексики, "правильных" фраз. РАССКАЗ! При этом осторожно с лексикой и синтаксисом!

Исходные данные. - Женщина, 35-40 лет, недавно приобрела дом с большой территорией земли, пришлось обустраивать сад и клумбы, так и родилось новое увлечение. Поняла, что в интренете найти не так уж легко всю информацию и фотографии о растениях в одном посте, приходится лазить по многим сайтам. Поэтому решилась создать сайт, где можно найти найти полную информацию о цветах и растениях, красивые и качественные фото. Также, собирать на сайте фото красивых клумб, идеи для клумб."

з.ы. Мой текст несколько подправлен заказчиком: Юлия вставила нужные ключи уже после сдачи работы. Полный текст своей работы смотрите тут http://vasha-klumba.ru/obo-mne .