Сценарий документального фильма "Царское дело"

Царское дело

документальный фильм, 26 мин, 2003, Россия

10 октября 1858 года император Александр II утвердил Устав Акционерного общества Санкт-Петербургских водопроводов, как «…дела Богоугодного и крайне необходимого». Это документальный фильм об истории развития водоснабжения Петербурга. О неординарных личностях, стоящих у истоков водопроводного дела в России. В фильме рассказывается, о строительстве первого водозабора, первой очистной станции, первого коллектора канализации. О подвиге работников «Водоканала» в блокадном Ленинграде, и о послевоенном восстановление сетей. О том, как «Водоканал» самоотверженно выполнял жизненно важную для города работу, не зависимо от социального строя, войны, состояния экономики, и, прежде всего по тому что, вода – это жизнь.