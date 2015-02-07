Сценарий фильма «Штраус-Смирнитская»

Фильм рассказывает о любовной истории между композитором Иоганном Штраусом и русской дворянкой Ольгой Смирнитской. Эта история, которая происходила в России, в 1859-1860 годах, когда Штраус выступал в летние сезоны на сцене Павловского воксала близ Петербурга – типичная история романтической любви 19 века. Эти романы были во многом эпистолярными и бушевали больше в сердцах и письмах, чем в реальной жизни – и до нас дошла значительная часть переписки влюбленных. На основе писем Штрауса к Ольге и снят этот фильм.