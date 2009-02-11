Сверхспособности человека.Принцип достигнутой цели
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15 лет назад
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В этой небольшой статье я рассмотрю один из важнейших принципов, с помощью которого Вы достигните поистине удивительных результатов в любой сфере деятельности. Давайте будем его называть принцип «достигнутой цели».
Описываемый принцип позволит Вам мгновенно достичь желаемого результата в любой профессии и в любом деле.
Принцип «достигнутой цели» часто используется в бизнесе, причем вполне осознанно. Рекламные вывески пестрят словами «Не проходите мимо», «Покупаем!!!» и т.д. Подобные уловки необходимы для того, чтобы внушить своему покупателю желание сделать ту или иную покупку.