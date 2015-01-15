Свет Danlam по современным технологиям

Добавлена
9 лет назад
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Первые лампы накаливания, изобретенные в конце 19-го века имели углеродную нить накаливания. Кольца углеродной нити давали неповторимый теплый свет. Еще несколько десятилетий спустя, после того как в лампах стали применять вольфрамовую нить, углеродные лампы имели большое

распространение.

Danlamp - ретро-лампы накаливания.docx
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