Свет Danlam по современным технологиям

Первые лампы накаливания, изобретенные в конце 19-го века имели углеродную нить накаливания. Кольца углеродной нити давали неповторимый теплый свет. Еще несколько десятилетий спустя, после того как в лампах стали применять вольфрамовую нить, углеродные лампы имели большое

распространение.