Светодиоды и светодиодное освещение

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10 лет назад
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http://nedv.org/svetodiody-i-svetodiodnoe-osveshhenie/

...Кстати, блок питания светодиода с подобным модулятором можно легко совместить с RGB-матрицей и использовать в компьютере либо телевизоре.

Причем, обычная лампа накаливания просто лопнула бы от перепада температур, а светодиод всего лишь сменит свою цветовую температуру (незначительно).

Устройства для такого управления светодиодами называют диммеры.

106_Светодиоды и светодиодное освещение.doc
28 КБ