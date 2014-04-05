Светодиоды и светодиодное освещение

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http://nedv.org/svetodiody-i-svetodiodnoe-osveshhenie/
...Кстати, блок питания светодиода с подобным модулятором можно легко совместить с RGB-матрицей и использовать в компьютере либо телевизоре.
Причем, обычная лампа накаливания просто лопнула бы от перепада температур, а светодиод всего лишь сменит свою цветовую температуру (незначительно).
Устройства для такого управления светодиодами называют диммеры.