Светодиодные прожекторы для дискотек и шоу

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10 лет назад
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http://ledbrand.ru/news/Stati_kataloga/14-svetodiodnye-prozhektora-v-nochnyh-klubah.html

Современные технологии позовляют применить на дискотеках и в ночных клубахлучшие источники света – как по экономичности, так и по диапазону производимых

ими световых эффектов. Это светодиодные прожектора, светодиодные стробоскопы

70_Светодиодные прожекторы.doc
32 КБ