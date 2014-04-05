Светодиодные прожекторы для дискотек и шоу

http://ledbrand.ru/news/Stati_kataloga/14-svetodiodnye-prozhektora-v-nochnyh-klubah.html

Современные технологии позовляют применить на дискотеках и в ночных клубахлучшие источники света – как по экономичности, так и по диапазону производимых

ими световых эффектов. Это светодиодные прожектора, светодиодные стробоскопы.