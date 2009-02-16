Таможня дает добро!
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15 лет назад
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Как вы вероятно уже знаете, комплексное таможенное оформление (затаможка) или таможенная очистка (растаможка) представляет из себя не только уплату таможенных платежей, но и предъявление таможенному органу товаросопроводительных, разрешительных документов, таможенной декларации и декларируемых товаров.
Это необходимая процедура при пересечении границы либо при смене таможенного режима.
Жить, как говориться – хорошо, а хорошо жить- ещё лучше!
“Кавказская пленница”