Таможня дает добро!

Как вы вероятно уже знаете, комплексное таможенное оформление (затаможка) или таможенная очистка (растаможка) представляет из себя не только уплату таможенных платежей, но и предъявление таможенному органу товаросопроводительных, разрешительных документов, таможенной декларации и декларируемых товаров.

Это необходимая процедура при пересечении границы либо при смене таможенного режима.

Жить, как говориться – хорошо, а хорошо жить- ещё лучше!

“Кавказская пленница”