Таможня дает добро!

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15 лет назад
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Как вы вероятно уже знаете, комплексное таможенное оформление (затаможка) или таможенная очистка (растаможка) представляет из себя не только уплату таможенных платежей, но и предъявление таможенному органу товаросопроводительных, разрешительных документов, таможенной декларации и декларируемых товаров.

Это необходимая процедура при пересечении границы либо при смене таможенного режима.

Жить, как говориться – хорошо, а хорошо жить- ещё лучше!

“Кавказская пленница”

Таможня дает добро!.doc
30 КБ