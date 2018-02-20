Технический план на объекты недвижимости

Подготовкатехнического плана на объекты недвижимости

Срочная подготовка технического плана, проекта перепланировки, акта обследования, технического заключения! От 3 дней.

Разработка технического плана любого уровня

сложности. Выезд инженера на объект в течение 1 рабочего

дня. Бесплатная консультация специалиста.

Подготовка документов под ключ с гарантией результата.

Техническийплан для любого объекта недвижимости

в сжатые сроки!

Техническийплан квартиры. картинкаТехническийплан здания. картинка Техническийплан помещения. картинкаТехническийплан дома. картинка

Вкаких случаях потребуется технический

план на помещение

для новой квартиры, которую еще не поставили на учет,

для квартиры после перепланировки,

для многоквартиного жилого дома,

для частного дома,

для части жилого дома,

для части жилого дома,

для недостроя,

для сооружений всех типов: гаража, погреба, ЛЭП, дороги и пр.

технического плана в сжатые сроки

Внашей компании Вы сможете заказать

технический план для любого объекта

недвижимости. Наши сотрудники постоянно

разрабатывают технические планы для

широкого перечня объектов, знают все

требования Росреестра. Постоянное

сотрудничество с данной организацией

позволяет нам всегда оставаться в курсе

малейших изменений в требованиях к

оформлению и содержанию плана.

Чтотакое технический план

Этотдокумент представляет собой перечень

данных об объекте в текстовом виде, а

также подробные графически чертежи.

Технический план предназначен для

постановки на учет в Росреестре и

получения кадастрового паспорта на

объект. Кадастровый паспорт необходим

при любых сделках с недвижимостью.

Процесс составления технического плананаправлен на сбор информации об объекте

и внесение ее в словесном и графическом

формате в документ. Для выполнения этой

работы можно привлекать только инженеров,

имеющих действующую аттестацию.

Единыйгосударственный реестр России

Этаорганизация ведет учет всех объектов

недвижимости на территории нашей страны,

контролирует постановку на учет новых

объектов, земельных участков.

Разработкатехнического плана и постановка

недвижимости на учет

Разработка технического плана нашими специалистами

Подача паспорта в Кадастровую палату

Получение кадастрового паспорта

Пакет документов передается в Росреестр для постановки объекта на учет.

Получение права собственности на недвижимость.

Обратитевнимание! Разработкой технического

плана может заниматься только

квалифицированный инженер

.

Изкаких этапов состоит услуга разработки

технического плана

Начальный этап сбора всей необходимой информации на объект, изучение исходной документации

Заказ сведений Государственного кадастра

Обмер здания, или помещения

Подготовка технического плана здания/помещения

Подача технического плана в орган кадастрового

учета Получение кадастрового паспорта

технического плана

У нас работаю только опытные инженеры с действующей аттестацией.

Мы применяем современное оборудование

для проведения обмера для получения максимально точных данных. Мы выбираем оптимальную схему работ, знаем

все подводные камни этого процесса. Предлагаем проведение всех работ в оптимальный

срок. Мы гарантируем результат, если наши

сотрудники взялись за дело. Предлагаем выгодную стоимость на все услуги

компании. У нас есть возможность выполнять проекты любого уровня сложности.

Мыназовем точную стоимость услуг только

после детального изучения ситуации и

исходных материалов. На стоимость услуг

серьезно влияют: расположение объекта

и транспортная доступность, наличие

всех необходимых материалов, сложность

задачи, размеры строения.

Для решениясложных задач выделяем сразу несколько

опытных специалистов, чтобы не увеличивать

стандартный срок выполнения работ.

Выможете узнать точную стоимость подготовки

технического плана в Вашем случае по

телефону +7(000)0000000 у нашего дежурного

специалиста.