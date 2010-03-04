Техника Бодифлекс

Вы хотите научиться специальному ускоренному аэробному дыханию "Бодифлекс"?

Для начала, вы должны встать, положить руку себе на живот и просто немного подышать. Когда вы научитесь аэробному дыханию "Бодифлекс", вы почувствуете, как же оно всё-таки отличается, от обычного нашего дыхания.

Теперь, нужно стать прямо, ноги поставить на ширину плеч. Немного наклонитесь вперед, руки опираются на ноги, чуть выше коленок, которые слегка согнуты, как будто вы пытаетесь сесть на стул. Ягодицы, при этом, немного отставлены назад, а взгляд вперед. Вот в такой позе, мы будем выполнять дыхание в пять этапов.