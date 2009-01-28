Технология поиска информации в интернете и профес
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15 лет назад
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Технология поиска информации в интернете и профессиональных базах.
Поиск любой информации в интернете – творческих процесс, требующий глубокие знания в области информационных технологий, лингвистики, принципов построения поисковых и информационных ресурсов глобальной сети.