Технология поиска информации в интернете и профес

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15 лет назад
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Технология поиска информации в интернете и профессиональных базах.

Поиск любой информации в интернете – творческих процесс, требующий глубокие знания в области информационных технологий, лингвистики, принципов построения поисковых и информационных ресурсов глобальной сети.

Технология поиска информации в интернете и профес.doc
45 КБ