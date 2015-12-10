Текст для главной

О компании

Торговая марка DoECO принадлежит Производственно-дистрибьюторской группе Глобал

Дистрибьюшн Центр.

Предлагаем Вашему вниманию удобную и оригинальнуюTakeAway упаковку в ЭКО стиле.

Мы осуществляем тщательный контроль качества, при котором все сотрудники нацелены на ответственное выполнение возложенных на них

задач.

Из этого списка поручений пожелания клиентов всегда находятся в приоритете, потому что мы знаем, что заказчики DoECO — это

профессиональные бизнесмены, высоко оценивающие наш подход к делу.

Компания имеет в своем распоряжении мощности по производству экологичной и современной упаковочной продукции

для пищевого производства и бизнеса для ресторанов.

Мы предлагаем:

- экологичную упаковку DoECO (данный вид биоразлагаемой упаковки разрабатывался нашими сотрудниками. Эта упаковка

представляет из себя картонное изделие со специальным отверстием, закрытым

уникальной биоразлагаемой пленкой, превосходящей и китайские, и европейские

аналоги. Эта продукция предназначена для хранения и перевозки холодных и

горячих свежих блюд, отличающихся малым сроком годности. Подходит для

использования в СВЧ-печи и в качестве упаковки на вынос);

- различные подложки (с ламинированием, влаго-и жиростойкие, под серебро и золото) для пирожных и тортов (изготавливаются из

гофрокартона или картона, в качестве ламинированного покрытия применяется

пергамент, ламинированная пленка или фольга. Доступны различные цвета, толщина

и размер, которые мы сделаем под ваш заказ);

- кондитерские ленты для пирожных и тортов(резаные, в роликах, с возможным нанесением вашего рисунка или логотипа,

отличающиеся сферой применения, куда входит: перевозка, формовка, использование

в качестве украшения. При производстве применяются многослойные пленки, разные

материалы (ПЭТ, БОПП), пищевые краски);

- ажурные итальянские салфетки, бумажные формы для выпечки, тарталетки (это продукция высокого качества из Италии.Разнообразные цвета, размеры и формы удивят даже самых изысканных заказчиков);

- норвежский пергамент (растительный многоразовый листовой пергамент, сделанный с силиконизацией двух сторон.

Идеально подходит для обтяжки или выпечки пирожных, тортов. При его

производстве применяется только натуральное сырье, что позволяет считать его

лучшим в Европе);

- коврики для шоколадной продукции (листовые коврики из полимеров, применяющиеся для оформления узоров. Под заказ доступно

изготовление по желаемым вами размерам);

- кондитерские мешки (прочность использующегося материала и его мягкость, а также швы очень высокого качества — отличительные

особенности этого вида продукции. Шероховатая поверхность препятствует

выскальзыванию пакета из рук, которое не произойдет даже при попадании жиров на

поверхность изделия);

- заказную картонную продукцию:

- короба картонные для использования в пищевой промышленности;

- продукцию рекламного направления;

- упаковку на вынос (биоразлагаемую), применяемую в ресторанном бизнесе;

- упаковку картонную различных конфигураций;

- разнообразный инвентарь для кондитерской промышленности (тарталетки, ажурные салфетки, бордюрные ленты, подложки,пергамент, формы одноразовые для выпечки).