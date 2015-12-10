Текст для главной

О компании
Торговая марка DoECO принадлежит Производственно-дистрибьюторской группе Глобал
Дистрибьюшн Центр.
Предлагаем Вашему вниманию удобную и оригинальнуюTakeAway упаковку в ЭКО стиле.
Мы осуществляем тщательный контроль качества, при котором все сотрудники нацелены на ответственное выполнение возложенных на них
задач.
Из этого списка поручений пожелания клиентов всегда находятся в приоритете, потому что мы знаем, что заказчики DoECO — это
профессиональные бизнесмены, высоко оценивающие наш подход к делу.
Компания имеет в своем распоряжении мощности по производству экологичной и современной упаковочной продукции
для пищевого производства и бизнеса для ресторанов.
Мы предлагаем:
- экологичную упаковку DoECO (данный вид биоразлагаемой упаковки разрабатывался нашими сотрудниками. Эта упаковка
представляет из себя картонное изделие со специальным отверстием, закрытым
уникальной биоразлагаемой пленкой, превосходящей и китайские, и европейские
аналоги. Эта продукция предназначена для хранения и перевозки холодных и
горячих свежих блюд, отличающихся малым сроком годности. Подходит для
использования в СВЧ-печи и в качестве упаковки на вынос);
- различные подложки (с ламинированием, влаго-и жиростойкие, под серебро и золото) для пирожных и тортов (изготавливаются из
гофрокартона или картона, в качестве ламинированного покрытия применяется
пергамент, ламинированная пленка или фольга. Доступны различные цвета, толщина
и размер, которые мы сделаем под ваш заказ);
- кондитерские ленты для пирожных и тортов(резаные, в роликах, с возможным нанесением вашего рисунка или логотипа,
отличающиеся сферой применения, куда входит: перевозка, формовка, использование
в качестве украшения. При производстве применяются многослойные пленки, разные
материалы (ПЭТ, БОПП), пищевые краски);
- ажурные итальянские салфетки, бумажные формы для выпечки, тарталетки (это продукция высокого качества из Италии.Разнообразные цвета, размеры и формы удивят даже самых изысканных заказчиков);
- норвежский пергамент (растительный многоразовый листовой пергамент, сделанный с силиконизацией двух сторон.
Идеально подходит для обтяжки или выпечки пирожных, тортов. При его
производстве применяется только натуральное сырье, что позволяет считать его
лучшим в Европе);
- коврики для шоколадной продукции (листовые коврики из полимеров, применяющиеся для оформления узоров. Под заказ доступно
изготовление по желаемым вами размерам);
- кондитерские мешки (прочность использующегося материала и его мягкость, а также швы очень высокого качества — отличительные
особенности этого вида продукции. Шероховатая поверхность препятствует
выскальзыванию пакета из рук, которое не произойдет даже при попадании жиров на
поверхность изделия);
- заказную картонную продукцию:
- короба картонные для использования в пищевой промышленности;
- продукцию рекламного направления;
- упаковку на вынос (биоразлагаемую), применяемую в ресторанном бизнесе;
- упаковку картонную различных конфигураций;
- разнообразный инвентарь для кондитерской промышленности (тарталетки, ажурные салфетки, бордюрные ленты, подложки,пергамент, формы одноразовые для выпечки).